臉書轟「館長」有7項前科！李天鐸確定要賠25萬元

「館長」陳之漢去年受邀錄製莒光園地，和蔡英文總統同台，而國安局退役上校李天鐸二度在臉書批評館長是「有七項前科的『網紅』」，館長不滿一狀告上法院，要求賠償50萬元並道歉，士林地方法院一審判李應賠償30萬元，並在「李天鐸軍事論壇」粉絲專頁連續道歉15日；案件上訴，台灣高等法院今改判李應賠償25萬元，並在「李天鐸軍事論壇」粉絲專頁連續道歉15日確定。

「李天鐸軍事論壇」2019年5月20日貼文指出，陳之漢是有毒品、竊盗、賭博、恐嚇、傷害、搶奪及共同強制罪七項前科的網紅。

館長提告主張，遭李攻擊隔天拿出良民證澄清，不過李沒道歉，一周後還在個人粉絲專頁繼續攻擊，稱「阿館在98年有一項被判緩刑的犯罪紀錄。有點常識的人都知道，良民證的用途？至於無犯罪紀錄並非人人都可以看到的，何況現今所有警察局，都被告知：嚴格執行偵查不公開的規定。」

館長認為，他曾服海軍陸戰隊、曾參與921震災獲得陸戰隊獎章，退役後與人合資健身俱樂部，熱心公益不遺餘力，是台灣社會上指標性人物之一，卻遭李不實言論損害個人形象，請求賠償50萬，且李須在臉書粉專公開道歉連續15天。

李天鐸指出，自己誤信網路消息，疏於查證才發表臉書貼文，願意賠償館長10萬元並道歉；但士林地院認為，李天鐸經館長澄清後仍繼續攻擊，顯見他讓閱聽人對陳之漢產生負面評價，判李賠30萬元，並在臉書粉絲專頁向館長公開連續道歉15日。