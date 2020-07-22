工業用鹽與添加物浸泡海鮮 黑心水產業者賣了1年多

台南市永康區某水產行洪姓負責人1年多來涉嫌以低價的工業用鹽混合碳酸氫鈉、多磷酸鈉等添加物製成溶液後，用來泡製蝦仁、蛤蜊等海鮮，販賣給攤商、餐飲業者及傳統市場消費者，台南檢警調及衛生單位同步赴倉庫等處搜索，起出工業用鹽等添加物11包且查扣蝦仁55箱等，傳喚洪及員工4人到案，洪以20萬元交保，其餘3人均飭回。

檢方指出，獲報在台南市某大型傳統市場內疑有不肖業者以違法添加物浸泡海鮮等食品後，再販賣給不特定消費者，經積極蒐證，檢察官黃銘瑩上月底，指揮台南市調查處、善化警分局，會同食品藥物管理署、衛生局、南區國稅局等單位，針對該水產行設在永康區廠庫、攤位及負責人住家等5處進行同步搜索、稽查。

現場除查扣工業用鹽8包（每包約50公斤）、含碳酸氫鈉、多磷酸鈉添加物共11包（每包約25公斤）外，並封存已用工業用鹽混合前開添加物浸泡尚未出貨的蝦仁55箱，且逐一採樣。

檢方表示，該水產行以低價工業用鹽混合碳酸氫鈉、多磷酸鈉等添加物製成溶液後，用以泡製蝦仁、蛤蜊等生鮮食品，嗣再販賣給其他攤商、餐飲業者及傳統市場不特定消費者，該水產行自2018年11月設立登記，每月營業額約4至6萬元。

檢方調查，工業用鹽一般只做洗滌鍋爐、製作皮革、漂染布料及製造鹽酸等原料用途，且碳酸氫鈉、多磷酸鈉等添加物僅限於食品製造或加工必須時使用，不得使用於以生鮮型態販售的產品，如長期食用浸泡前開溶液的生鮮產品恐對人體健康造成危害。