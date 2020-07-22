偷菸酒公賣局舊鐵牌要賠6萬關3個月 店家：是「骨董」
嘉義市黃姓男子日前偷竊蕭姓婦人所有菸酒公賣局鐵牌，日前被法院依竊盜罪，判黃男有期徒刑3個月，若易科罰金要罰9萬，因蕭婦主張該鐵牌是「骨董」、價值6萬元，法官裁定黃偷竊所得未扣案鐵牌沒收，若不能沒收或時，要追徵其價額交6萬給國庫。
黃男2年前的某天清晨5時許行經嘉義市北港路，見蕭姓婦人商店門口懸掛菸酒公賣局鐵牌，徒手偷竊後騎車離開，蕭婦發現遭竊報警，警方循線將黃逮捕，黃男坦承犯案，檢察官日前偵訊後聲請簡易判決，嘉義地院依犯竊盜罪、累犯，判黃男有期徒刑3月。
嘉義地院說明，起訴書記載該鐵牌價值6萬，除非被告抗辯或是明顯有誤，否則法官會尊重檢察官的調查認定。被告如果沒有上訴，表示他接受法院主文內容，事後拿不出鐵牌，應交6萬元給地檢執行署。
台酒公司嘉義行銷課長林憲聰說，早期公賣局鐵牌相當受歡迎，台酒公司今年5月啟動重掛菸酒牌的計畫，6月推出「復刻版」全新菸酒牌，精選傳統商店、地區型超市掛牌，掛「復刻版」菸酒牌特約店已突破千家，所掛鐵牌上都印有獨一無二的專屬編號。
他說，曾在古玩收藏店看到店家賣早期公賣局鐵牌，當時店家表示賣價3000元，上月「復刻版」菸酒牌掛出後，也受到關注，台南某店家掛出「復刻版」菸酒牌沒幾天就被偷了。
「菸酒牌」源於臺灣專賣制度，從日治時期(1897年)開始的專賣事業，一直延續至光復後，並在民國36年成立台灣省菸酒公賣局，專賣菸酒業務，當時政府亦將菸、酒零售商合併，經營菸酒的零售買賣，必須向公賣局申請許可證及零售標製(菸酒牌)。
掛有公賣局核准的圓「鐵牌」雜貨店(柑仔店)，象徵政府許可販售菸酒的零售商。後來廢止實施50年菸酒專賣制度，菸酒類產品開放，象徵「菸酒牌」邁入歷史洪流，成為古早味標誌及許多人的收藏樂趣。
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