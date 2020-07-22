員警執法瑕疵加上關鍵6秒時間差 台東酒駕男獲判無罪

台東1名于姓男子騎車停紅燈越線遭警方尾隨至麵店內，逕行酒測，測得0.35毫克依公共危險罪送辦。案經檢察官偵結起訴，台東地方法院日前審結，法官認為員警執法過程有瑕疵，且關鍵6秒的時間差，員警也無法證明于男進店沒喝酒，判于男無罪。全案可上訴。

判決書指出，于男於去年8月22日晚間近8點時，因停等紅燈越線違規，後方巡邏車尾隨至一間麵店外時，將其入店的于叫出，質問為何攔查不停，並施予酒測，酒測值達0.35毫克，于不否認紅燈越線，但堅決否認有喝酒騎車觸犯公共危險犯行。

于向警方解釋不曉得有被攔查，當天因工作手被鐵絲刺受傷，麵店老闆娘要他回去拿健保卡看診，原本在工作檯倒一杯高粱飲來止痛，老闆娘堅持要他先回去拿健保卡再喝，他就沒喝騎車回家拿健保卡，返回到店內才把倒好的高粱一口氣喝完。

不過，警方對於于的說法不採信，仍依公共危險罪送辦，檢察官偵結提起公訴。法院審理調查時，發現巡邏車行車紀錄器，未見員警對于有任何足徵攔停動作或言語，且于騎到麵店下車時，邊看向員警，舉起右手向警員打招呼，隨後走進店內。

員警一前一後也跟著走進店裡，約半個小時後，員警在店外對于酒測。員警偵、審中雖均證稱全程行動均在視線範圍內，確定于進店內後並未喝酒，但行車紀錄器于進店內和員警入店，前後有6秒時間差，員警也沒有辦法證明這6秒內，有目睹到于沒有喝酒。

再者證人老闆娘也稱當天于手受傷、被刺到，就叫他騎機車先回家拿健保卡，當時于已倒好啤酒放在店外的桌上，就阻止他喝，叫他先回家拿健保卡；于平常會來店內幫忙，所以他的高粱酒都放在冰箱裏，後來有發現工作檯上有1個空酒杯。

另于案發當晚被解送至台東地檢署接受檢察官偵訊時，其左手確實受有穿刺傷，于也向檢察官辯稱為止痛而倒好半杯高粱酒，欲飲用止痛等語，尚非全屬無據。

法官認為酒測既非員警在被告騎乘機車時當場攔查施以酒測，而被告、員警進入店內之時間又有6秒時間差，該時間差尚非不足供被告在店內飲用事先已倒好的高粱酒，另又有證人老闆娘證詞足以佐證，實難排除被告是進入店內才飲酒的可能性。

且員警當下於道路上未予攔查，卻於被告下車後，以「停等紅燈越線」為由，尾隨被告進入店內對被告盤查並進而實施酒測之行為，有違司法院釋字第535號解釋精神。復查無其他積極證據足認被告確有公訴人所指前揭犯行，被告此部分之犯罪尚屬不能證明，基於無罪推定原則，應為被告無罪諭知。

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