挪1百多萬公款 建築物公安檢查全聯會副理事長百萬交保

中華民國建築物公共安全檢查商業同業公會全國聯合會副理事長劉明進，被控於2014年間挪用全聯會帳戶100多萬元公款。台北地檢署昨搜索全聯會辦公室及劉男住處，約談劉男等4人到案，漏夜偵訊後，今清晨依侵占罪命劉以100萬元交保。

劉明進是台北市建築物公共安全檢查商業同業公會創會理事長，他於2018年以前擔任全聯會理事長，現為全聯會副理事長及台灣公安學會理事長。

檢調獲報，2014年間，他從全聯會帳戶挪用100多萬元公款至他人帳戶，用來支付其房貸等私人開銷，涉及不法。

檢調昨兵分2路搜索全聯會辦公室及劉男住處，約談劉男等4人到案，漏夜偵訊後，今清晨依侵占罪命劉以100萬元交保。