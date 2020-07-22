破自導自演運毒案詐獎金？ 調查局緝毒組長再度無罪

調查局高雄市調處機動站的蔡姓前緝毒組長，遭控涉接受游姓毒販自導自演走私毒品案，來申報績效和意圖詐領緝毒獎金，二審依貪汙罪判他1年10月徒刑。全案經最高法院撤銷發回，高雄高分院更一審認為，無法佐證蔡事先知情游姓毒販安排運毒，也沒詐獎金意圖，維持一審的無罪判決。仍可上訴。

起訴指控，蔡姓組長2013年3月間破獲不法集團涉走私41公斤的K他命，隔年拘捕主嫌游姓男子，游為了換取能適用「證人保護法」來減免刑期，便提議安排欠錢的趙姓男子「以毒抵債」運毒，供查獲做績效；蔡替游製作檢舉筆錄後，游找了罹癌曾姓男子當「死轉手」，2015年4月間，蔡姓組長率專案小組破獲70公斤安非他命走私案，並申報獎金，不過尚未核發，因有人投訴使全案曝光。

蔡姓組長審理時堅稱，不清楚70公斤走私安毒案是刻意安排，偵辦期間也沒查出游姓男子有跟同案犯嫌聯繫或涉入，且游是否適用證人保護法、能否求處免刑等屬檢方職權，至於破案後申報查緝獎金，都按照規定，他沒有詐財。

一審認為，70公斤走私安毒案的收貨者曾姓男子，早已被調查局別的單位上線監聽，且該案也查無游姓毒販有安排或參與走私，加上檢方審核後並未發出破案獎金，認定蔡姓組長沒有詐領獎金的不法意圖，判無罪。

二審合議庭卻認為，游姓毒販審理時有承認，先前向趙姓男子討賭債，趙為了還錢便「以毒抵債」，此次才以相同模式討債，並將運毒情資提供檢調看能否換減刑，且游能清楚掌握70公斤運毒案上、下游，可見是游刻意安排供查獲。

二審還認定，蔡姓組長審理時也承認過知道是以毒抵債，製作檢舉筆錄卻隻字未提，加上蔡跟同事對話中，也佐證蔡知道運毒的緣由；由於70公斤運毒案形同游姓毒販「自行購入」，蔡「不應申請獎金而申請」，依犯公務員利用職務機會詐取財物未遂罪，改判1年10月徒刑，褫奪公權2年。