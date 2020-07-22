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人妻與小王赤裸在床賠夫100萬 請求債權不存在被駁

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

女子小蘋（化名）與駱男全身赤裸在床，經她的丈夫林男會同徵信社人員報警，小蘋簽發面額100萬元的本票交付給林，她自認遭脅迫，請求確認本票債權不存在，台中地院法官以她未能舉證遭脅迫，將全案駁回。可上訴二審。

小蘋表示，她簽發本票是因去年12月1日當天，林夥同多名徵信社的人，於凌晨闖入她家中，在家中尚有兩名小孩下，仍強制她前往警察局，而雙方於警察局時，所在房間並無警察在場，事後警察也認林的行為不當，不同意雙方繼續於警察局內協議。

自稱為信社人員及林明知小蘋並非現行犯亦非通緝犯，縱使警察亦無限制她人身自由權利，遑論毫無公權力的徵信社人員及林，然林竟憑他們人多勢眾，一再恐嚇及脅迫她，要求簽立與事實不符的協議書及開立本票，並以如 不配合簽立協議書，將不讓她離去，她因對方人多勢眾心生畏懼，而簽立與事實不符的協議書及本票。 因此請求確認本票債權不存在。

林男辯稱他懷疑小蘋感情出軌與人有染及盜領公司營業款項等背叛行為，遂收回公司的帳戶存摺印鑑，並獨自搬至公司廠房居住，未料小蘋不守婦道長期與駱男在他所有住處同居通姦。他於去年12月1日凌晨，偕同友人無預警直接進入家裡，並在三樓臥房內，發現小蘋與駱男兩人全身赤裸，一絲不掛相擁而眠。

因林男事先已報警處理，故派出所員警到達後，即駕駛警用車輛將小蘋及駱男載往派出所製作筆錄，兩人坦承妨害家庭行為，希望和解並乞求林男原諒，他遂授權在場的徵信社人員提出索賠要求（小蘋應將工廠基地所有權移轉給林，駱男應賠償被告600萬元）。

雙方在派出所幾經協商近2個小時不能達成協議，兩造接受警察建議前往派出所旁邊的便利商店繼續協商後，約1個多小時終於達成和解協議，始簽立和解書及本票。期間小蘋如遭受強暴、脅迫，儘可立即向警方報案要求保護，豈有容任他人長時間脅迫簽發本票及和解書。

法官認小蘋未能舉證她所簽本票或協議書是受脅迫，她請求撤銷本票，而認本票債權不存在，為無理由，因此將全案駁回。可上訴二審。

女子小蘋與駱男全身赤裸在床，經她的丈夫林男發現，小蘋簽發面額100萬元的本票交付給林，她自認遭脅迫，請求確認本票債權不存在，法官以她未能舉證遭脅迫，將全案駁回。圖／本報資料照
女子小蘋與駱男全身赤裸在床，經她的丈夫林男發現，小蘋簽發面額100萬元的本票交付給林，她自認遭脅迫，請求確認本票債權不存在，法官以她未能舉證遭脅迫，將全案駁回。圖／本報資料照

警察 出軌 恐嚇

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