搜索現場指點律師 警印象深刻

吳姓男子不良於行，但熟悉土地交易程序，涉嫌假冒地主過戶土地後，找來金主洗錢，刑事局中打第四隊6日兵分多路，前往宜蘭、台北、新北等地搜索。 記者陳宏睿／翻攝

吳姓男子過去曾犯下持假證件向電信公司申辦手機門號，偽造統一發票盜領獎金，入監服刑十多年，獄中苦讀法律，住處書櫃全是法律相關書籍。吳在警方登門時馬上要求律師到場，現場指點律師於警詢時記錄重點，熟稔法律。

辦案人員說，今年二月搜索吳姓男子住所時，辦案人員就訝異吳的書櫃裡擺滿各式書籍，很多都是法律或專業用書，發現他不只熟讀法律，且對土地交易十分在行，對所涉的詐欺、偽造文書案件也愈做愈大、愈來愈上手。

吳姓男子始終否認犯罪，警詢一開始就要求律師到場，吳還當場指示律師「重要的記錄起來，不重要的別花精神，知道嗎？」令員警印象深刻。

據查，吳姓男子於廿年前曾與共犯持假證件向電信公司申辦手機門號，另偽造統一發票盜領獎金；入監服刑十多年充分利用時間苦讀法律。