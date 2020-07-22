震樓神器反制樓上噪音 判賠

震樓神器噪音可達80分貝。 圖／取自爆料公社

劉姓男子住公寓二樓，不滿三樓鄰居拖行家具製造噪音，在家中安裝震樓機器反制，還在樓梯扶手抹油，影響對方上下樓，造成鄰居一家三口罹患焦慮症、憂鬱症和睡眠障礙，提告求償；法院依妨害自由判劉五月徒刑，得易科罰金確定，民事昨天判賠鄰居一家三人共廿四萬元，且不得再使用震樓器。

震樓機器最早源自大陸，網路稱「震樓神器」，主要功能是敲擊、振動，用鐵桿固定在天花板，可將聲響傳遞至樓上空間。商品當初研發目的就是製造噪音，用「以暴制暴」方式反制樓上鄰居製造噪音，衍生不少爭議，如今網路仍有零星賣家。

判決指出，劉姓男子因為噪音問題，早與樓上鄰居不睦。二○一七年六月到二○一八年十二月間，他接續以震樓機器和不明工具連續敲擊二、三樓間的樓板，製造噪音及振動，又曾經在公寓樓梯扶手塗抹不明油漬，導致鄰居高齡八十八歲父母無法扶梯上樓，鄰居一家三人因此出現失眠、情緒焦慮等症狀。

審理時劉男辯稱是鄰居先製造噪音，受不了才裝機器反擊，且鄰居有敲才回擊，時間晚上七到九時，不至影響睡眠。他也承認樓梯扶手抹油，但辯稱仍可抓扶手側邊或下方鐵條輔助通行，不影響上下樓。

法院認為，民法明定土地如果被他人臭氣、煙氣、噪音和振動侵入時，有權要求禁止。劉男以震樓機器製造擾人聲響及振動，又在樓梯扶手抹油，明顯妨害他人居住安寧及權利。

另鄰居提出就醫紀錄，證明一家三口確實罹患焦慮症、憂鬱症和睡眠障礙等，審酌劉男經濟狀況和侵權情節，判劉須賠鄰居一家三人各八萬元，且不得再使用震樓機器製造噪音及振動。