里長找人頭詐領工作費25萬 出國、住院也報出勤被抓包

新北市楊姓男子在里長任內，涉嫌找熟識的親友當人下，偽造不實資料向市府申報請領25萬多元，被檢方依違反貪汙治罪條例等罪嫌起訴。記者邱瑞杰／攝影 新北市貢寮區1名前里長在里長任內，涉嫌找熟識的親友當清潔雇工，並偽造不實工作地點、照片，向市府申報請領25萬多元。檢方清查雇工出勤紀錄，發現有人到醫院看診，甚至出國期間都有出勤，依違反貪汙治罪條例等罪嫌將楊起訴。

基隆地檢署起訴指出，新北市升格前的台北縣政府自1998年3月起，按月編列5萬元村里經費，做為社區清潔、路燈照明、溝渠疏通、守望相助等工作費用，村里長提出工作明細、成果照片等資料即可核銷。

楊男尋找媳婦等12名親友易擔任清潔雇工，明知他們分別因就醫、住院、上班、出境、下雨等因素，未出工打掃環境，仍提供不實資料給不知情的村里幹事申請經費，自2010年1月6日至2014年2月1日共詐得25萬6000元。

法務部廉政署接獲檢舉後，清查楊提供的請領資料，發現部分成果照片是「老照片」，例如中央氣象局即時降水量顯示下雨天，但當天成果照片的街道卻是乾的；有些雇工出國、住院也申報打掃社區，明顯造假。

檢方認定陳男涉犯貪汙治罪條例款「利用職務上之機會，以詐術使人將本人之物或第三人之物交付者」及刑法偽造文書等罪，偵結起訴；另考量楊認罪，且犯罪情節輕微，請法院減輕其刑。