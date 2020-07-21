李國輝公寓縱火釀9死案 死者2子女獲判賠1千多萬
緬甸華裔男子李國輝涉嫌於106年11月在中和出租公寓縱火釀成9死慘劇，其中一名死者的2名未成年子女提告求償。高院今天判李國輝應賠2人共計新台幣1166萬多元，可上訴。
台灣高等法院發布新聞資料指出，2名未成年子女提告主張，受有扶養費減損及精神慰撫金的損害，向李國輝求償；法院認定，扣除財團法人犯罪被害人保護協會已給付給2人各130萬元的犯罪被害人補償金，2人共可獲賠共計1166萬多元。
全案緣於，緬甸華裔男子李國輝犯案前已有放火紀錄，民國106年11月初在中和區興南路承租的公寓套房內，自認常聽到其他房間傳來聲音；他覺得是同鄉透過臉書群組播放聲音對他侮辱，曾向蘇姓同鄉提出警告並揚言放火報復。
李國輝在不滿情緒及報復心切下，106年11月22日凌晨自備寶特瓶，前往加油站購買汽油，當天晚間8時32分返回租屋處點燃汽油縱火逃離現場，造成9人逃生不及葬身火窟。
法院一審、二審均依殺人罪判他死刑，宣告褫奪公權終身，案經上訴，最高法院認為，原審判決有違背法令之處，撤銷原判決發回更審；台灣高等法院更一審3月底仍判他死刑，褫奪公權終身，案件目前在最高法院審理中。
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