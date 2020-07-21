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挪用1百多萬公款 建築物公安檢查全聯會副理事長遭辦

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

中華民國建築物公共安全檢查商業同業公會全國聯合會副理事長劉明進，被控於2014年間挪用全聯會帳戶100多萬元公款。台北地檢署今發動搜索約談。圖／本報資料照
中華民國建築物公共安全檢查商業同業公會全國聯合會副理事長劉明進，被控於2014年間挪用全聯會帳戶100多萬元公款。台北地檢署今發動搜索約談。圖／本報資料照
中華民國建築物公共安全檢查商業同業公會全國聯合會副理事長劉明進，被控於2014年間挪用全聯會帳戶100多萬元公款。台北地檢署今指揮調查局北機站兵分2路搜索全聯會辦公室及劉男住處，約談劉男等4人到案，全案朝刑法背信、侵占罪方向偵辦。

劉明進是台北市建築物公共安全檢查商業同業公會創會理事長，他於2018年以前擔任全聯會理事長，現為全聯會副理事長及台灣公安學會理事長。

檢調獲報，2014年間，他從全聯會帳戶挪用100多萬元公款至他人帳戶，用來支付其房貸等私人開銷，涉及不法。檢察官陳立儒今指揮北機站兵分2路搜索全聯會辦公室及劉男住處，約談劉男等4人到案，預計晚間移送複訊，全案朝刑法背信、侵占罪方向偵辦。

建築 公安 北市

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