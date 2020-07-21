用震樓器反制樓上噪音 法院判他賠24萬

住在2樓的劉姓男子使用震樓器反制樓上噪音，結果被控妨害自由，求償150萬元，最後被法院依強制罪判刑5月、得易科罰金15萬元，另外還得賠對方一家3人24萬元。示意圖／Ingimage 新北市永和某公寓2樓劉姓男子為了反制3樓鄰居拖行家具噪音，在家中安裝了震樓器反制，還在樓梯扶手抹油，結果被指控妨害自由，求償150萬元；新被地院審理時，他否認犯行，今年5月被依強制罪判刑5月、得易科罰金確定，民事部分則在今天被判賠鄰居一家3人24萬元，且不得再使用震樓器製造噪音及震動。

判決指出，劉姓男子因為樓板噪音問題，早與樓上鄰居不睦。2017年6月到2018年12月間，他接續以震樓器和不明工具連續敲擊2、3樓間的樓板，製造擾人噪音及震動，期間又曾在公寓樓梯扶手塗抹不明油漬，導致鄰居高齡88歲的父母無法攙扶上樓，也害3樓一家3人有失眠、情緒焦慮等症狀，因此吃上刑、民官司。

審理時，劉男否認犯行，辯稱是鄰居先製造噪音，因為受不了才會裝機器反擊，而且是鄰居有敲才會回擊，時間都在晚上7到9時，最晚不超過10時，應不至於影響鄰居睡眠。此外，他坦承在樓梯扶手抹油是為了讓鄰居摸到油漬，但鄰居們還是可以抓扶手側邊或下方鐵條輔助通行，並無影響其上樓權利。

法院調查，民法明定土地如果被他人的臭氣、煙氣、噪音和振動等物侵入時，有權要求禁止。劉男以震樓器製造擾人聲響及震動，嚴重妨害樓上鄰居居住安寧，又再樓梯扶手抹油，妨害他人上下樓梯通行權利，明顯侵權。

另外，劉男的鄰居也有提出就醫紀錄，證明一家3人確實罹患焦慮症、憂鬱症和睡眠障礙等情，顯見劉男行為嚴重影響鄰居健康，最後審酌其經濟狀況和侵權等情，判他須賠鄰居一家3人各8萬元，且不得再使用震樓器製造噪音。