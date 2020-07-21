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保障兒少權益 法務部與林口長庚醫院辦研習會

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
法務部今天與林口長庚醫院舉辦「檢察機關兒少保護研習會」，副總統賴清德致詞時表示，透過司法早期介入，可促進網絡合作效能，強化兒少權益的維護。

法務部長蔡清祥說，為遏止兒虐犯行，法務部已完成刑法修法，提高凌虐及妨害兒少身心發展罪的被害人適用年齡到18歲，並增訂處罰凌虐幼童致死、致重傷加重結果犯，希望藉由研習會分享網絡合作的成功案例，協助檢察官為被害兒少發聲，共同維護兒少權益。

賴清德說，兒童權利公約施行法2014年11月20日施行，象徵兒童人權保障正式與國際接軌，使兒童免於遭受任何形式的疏忽、侵害、剝削或虐待，希望檢警衛社政機關加強聯繫，強化兒少權益保障。

法務部指出，兒童及少年福利與權益保障法部分修正條文將司法早期介入兒虐案予以明文化，法務部也函頒「檢察機關重大兒虐案件偵辦流程」公布實施，自今天起將分北、南、東、中區4場次陸續舉辦研習會。

法務部 司法 賴清德

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