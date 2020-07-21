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王文洋兒臉書帳號被盜求償1000萬 學弟：可賠10萬

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

郭姓男子被控偷改王銓勵的臉書密碼。記者王聖藜／攝影
郭姓男子被控偷改王銓勵的臉書密碼。記者王聖藜／攝影
宏仁集團總裁王文洋與前女友呂安妮的兒子王銓勵，控告他在台北美國學校的郭姓學弟偷改臉書密碼、占用帳號等，郭被依無故變更他人電磁紀錄罪起訴。台北地院今天開庭，郭出庭認罪，希望法官能判他緩刑，法院擇日宣判。

王銓勵是王文洋、呂安妮的非婚生子，王文洋3年前安排王銓勵赴倫敦帝國學院就學，但王銓勵沒有報到，王文洋因為聯絡不到兒子，控告呂安妮妨害自由，之後撤告。

郭姓學弟今天出庭告訴法官，他想要幫王銓勵爭取完全的自由，卻讓自己陷入危機，郭說，發生這件事讓他感到挫折，深刻體會人性的黑暗與脆弱；郭稱，雖然對朋友要講義氣，但也要合法，強調偷改密碼的動機善良。

王銓勵與郭在美國學校念書時相當要好，檢方指控，2017年9月郭開始連絡不上王，2019年1月涉嫌更改王的臉書、電子郵件密碼。

郭今天出庭承認偷改王銓勵2個臉書、2個電郵帳號密碼，稱上周已透過律師歸還給王。郭說，他目前在美國讀哥倫比亞大學物理系，無法經常回國，基於訴訟策略全部認罪。

據了解，台北地院上周安排郭、王銓勵開調解庭，郭透過父母表示可賠償王10萬元，不過，王銓勵認為郭侵犯隱私權，主張求償1000萬元，由於價額差距過大，調解破局。

王銓勵的委任律師說，上周王銓勵取回臉書帳號後，發現郭占用帳號的1年半的時間內，還幫王加別人為臉友，已嚴重侵犯隱私權，律師還說，求償千萬不是錢的問題，是代表隱私權無價，並希望法官對郭從重量刑。

隱私權 哥倫比亞

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