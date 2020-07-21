青峰與恩師為著作權法院見 「不明白為何站在法院？」

歌手青峰前經紀人林暐哲不滿青峰將詞曲版權移轉、公開演唱有版權的音樂著作，控告青峰、由青峰主持的「哈里坤的狂歡公司」違反著作權法，檢方起訴青峰、法人。台北地院今天開庭，青峰出庭否認犯罪，法官問青峰是否有和解可能，青峰認為已無必要。

本名吳青峰的青峰庭後受訪說，相信法官會有正確的判斷，「我到現在還不明白為何我需要站在這裡」，如果可以的話，大家可以去問原告林暐哲。

起訴指出，青峰2008年8月與林暐哲音樂社簽訂詞曲版權授權合約，約定2008年10月1日至2014年12月31日簽約期間，青峰所創作的詞曲等音樂著作，專屬授權林暐哲音樂社，如果未於合約屆滿前3個月前以書面方式提出反對，合約自動延長1年。

青峰2018年10月26日以存證信函通知林暐哲不續約，林暐哲去年4月2日、4月9日以存證信函告知青峰因未在合約屆滿前3個月前反對，合約仍有效，不過，青峰卻於2019年4月12日至9月6日公開演唱授權的音樂著作，違反著作權法。

青峰今天出庭說，檢察官起訴的不是事實，2018年9月20日已和林暐哲合意終止合約，2018年10月26日寄發存證信函表明經紀、唱片、詞曲版權皆不續約，林在解約書載明「遂其所願」，兩人還於2018年12月31日發表共同聲明結束合作，「從沒懷疑雙方還有關係」。

青峰說，林暐哲收到存證信函後，表示要「妥善結束」、「好好處理」，會先以存證信函通知林暐哲是怕他會嚇到；青峰還說，解約後，因有後續工作要交接，希望整個事情好好處理，畢竟合作了十幾年，解約在感情層面是很大的事。

青峰說，林暐哲2018年6月和騰訊簽約，將作品3年、35首簽給騰訊，因林再簽新合約，時間超出原本合約2年半，擔心林陷於違約風險，基於恩情才好意提醒；青峰說，2018年9月、10月預備解約的事，林並沒有反對，還一度祝福他。

青峰的委任律師林發立認為，檢察官認事用法違憲，舉台北地院判決認本案有聲請釋憲必要，稱日後再遞狀聲請停止審判、表示法律意見。