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國民法官法闖立院臨時會 陪審團協會：民進黨昨是今非

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

「陪審參審一併試行推動大聯盟」今上午在立法院中興大樓102會議室舉辦「叫停國民法官草案強行表決，聯盟回應第一天表決大戰」記者會，呼籲執政黨停止在臨時會的表決程序。

民間司法改革基金會董事長林永頌表示，正常的立法程序應該是在委員會審查到剩下幾條有爭議的條文，再進入院會逐條討論表決，這次委員會卻草率地只用一天快速審查完，就進入臨時會表決90條以上的爭議條文。

又昨日民進黨周春米立委甚至表示「不用管民調」，林永頌呼籲，國會就是民意機關，且民意是會變動的，多數黨不能如此忽視民意，否則民進黨和司法院也無須大陣仗公布新的民調結果。同時替認真審議法條的在野黨打氣，希望可以繼續堅持立法程序嚴謹。

針對官方與民間的民調結果迥異，林再次對於司法院民調的題目分析，並指出司法院用模糊的文字旁敲側擊，再把民調結果做對自己有利的解釋。

例如「法官和人民一起討論」是參陪審都有的程序，兩種制度的差別是在於法官和人民「討論什麼」，即有無直接討論有罪無罪的認定。司法院卻把本題的結果拿來支持其參審制，是不敢直球對決而誤導人民的作法。

律師張靜則嚴詞批評，權力使人腐化，絕對的權力造成絕對的腐化，但民進黨的態度讓他更進一步認為，權力使人傲慢、崩垮、沒有理性。當國會殿堂只剩下赤裸裸的多數暴力，就喪失了理性討論的空間，這也讓支持民進黨的人民、團體都大失所望。

目前加入連署的團體，過去有許多都是民進黨的忠實支持者，且都順著民進黨的黨綱支持陪審制。荒謬的是，現在三個在野黨都支持民進黨黨綱，民進黨自己卻強推與自己黨綱相違背的參審制。

台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍說，民進黨過去長期與自己合作推行陪審制，然而看到他們昨日的發言跟以前的完全不同，不禁感嘆今夕是何夕。

他指出，民進黨團這樣的行為是欺騙及不誠信，尤其是柯總召直到去年都支持著陪審制，甚至到司改會的研討會表示自己支持陪審、在國會公開宣示提出陪審團法案，昨日竟在國會殿堂揶揄陪審制，一個政治人物不應昨是今非。

「陪審參審一併試行推動大聯盟」今上午在立法院中興大樓102會議室舉辦「叫停國民法官草案強行表決，聯盟回應第一天表決大戰」記者會。圖／司改會提供
「陪審參審一併試行推動大聯盟」今上午在立法院中興大樓102會議室舉辦「叫停國民法官草案強行表決，聯盟回應第一天表決大戰」記者會。圖／司改會提供

民進黨 司法院 民調

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