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建管處索賄涉貪 柯文哲怒下令連坐法拔官

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導

台北市政府今天上午的市政會議，據了解，台北市長柯文哲在會中嚴肅表示，自己對建管處的忍耐已到極限，並下令要採「連坐法」。本報資料照片
台北市政府今天上午的市政會議，據了解，台北市長柯文哲在會中嚴肅表示，自己對建管處的忍耐已到極限，並下令要採「連坐法」。本報資料照片
錢櫃林森店大火釀6死不幸，北市府加強營業場所電梯安檢，卻查出有建管處公務員從中向業者索賄。台北市政府今天上午的市政會議，據了解，台北市長柯文哲在會中嚴肅表示，自己對建管處的忍耐已到極限，並下令要採「連坐法」，除基層懲處外、以及已自請處分的建管處長張明森，也將撤換副處長史維斌及科長。

自詡最清廉的柯文哲，因建管處公務員索賄涉弊，讓柯文哲清廉再度破功，柯文哲除第一時間已經指示副市長彭振聲組專案小組調查，據了解，柯文哲也對建管處相當不滿，要求彭振聲加快調查，若罪證確鑿，要在最快的時間內，讓相關主管下台負責。

據了解，柯文哲今天上午在市政會議時，主動提到建管處索賄涉弊一案，並表示，他從這件事開始，將採「連坐法」懲處，未來就算基層出事，相關主管也要負連帶責任，但主管部分，柯將要求張明森下台負責，預計近日就會做人事調整。

對此，台北市政府副發言人黃瀞瑩表示，目前此案已經進入調查，將靜待司法調查結果，至於行政責任部分，北市府也在上週提出相關行政懲處。

黃瀞瑩強調，北市府絕不容許任何貪賄之事發生，未來若有多位府內相關人員進行收賄、貪污等案件，將調查釐清相關責任，並採連坐法懲處。目前的相關懲處都還在市政等政風人評會調查。

柯文哲 北市 公務員

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