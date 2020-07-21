獨／櫃上都是法律書籍 詐億輪椅哥落網指點律師怎麼做

宜蘭縣吳姓男子曾涉偽造文書等罪，入監服刑十多年，但他入獄期間苦讀六法，出獄後又重操舊業，被刑事局查出利用罕見手法，偽造地主健保卡後，找來人頭假冒地主、債權人向法院聲請「假調解」進而將土地過戶到人頭名下，進而抵押銀行或販售牟利，不法獲利超過5億餘元，檢警搜索時發現，吳住處的書櫃上都是法律相關書籍，與一般歹徒顯然有別，且吳落網時，馬上要求律師到場，甚至指點律師在警詢時要記錄的重點為何，也讓辦案人員訝異。

據查，宜蘭縣吳姓男子（47歲）素行不良，有多項前科，過去曾涉與共犯持假證件向電信公司申辦手機門號，或是偽造統一發票後盜領獎金等犯行，遭法院判刑紀錄，吳入監服刑十多年，但出獄後仍不思悔改，繼續重操舊業，甚至利用在獄中服刑的時間，苦讀六法全書，出獄後未將法律知識用在正途，反而是利用相關的法律程序，冒充地主過戶土地謀取暴利。

據透露，吳姓男子在今年2月間已被檢警搜索過一次，當時辦案人員在搜索時就訝異，吳的住處書櫃上，擺滿的都是法律相關的書籍，顯然吳在進行假冒地主過戶土地等不法犯行前，有先熟悉相關的法律程序，才能從中偷天換日，在地主都不知情的狀況下，過戶土地，甚至連時常進行土地交易的建商都不察，而上當受騙。

據透露，吳在落網後，矢口否認犯罪，甚至很內行的在警詢時，就要求要委任律師到場，才要接受警詢，另外律師到場後，對吳也是敬畏三分，吳也當場指示律師，「重要的幫我記錄起來，其餘不重要的就別花精神了」，顯然對於涉案後應該要如何面對檢警調查，什麼該說、什麼不該說，已了然於胸，做好準備。