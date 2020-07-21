快訊

超商開5個月就關！台北民生社區爆店面大出走 90間待租

「有毒」的毒品查緝：放聲「出去讓你死」的警察

江蘇嬌妻留句「我會笑著說祝福你」就跑了 他婚姻夢碎

聯合報 / 記者賴郁薇／即時報導

高雄市李姓男子娶了陸籍配偶，本以為兩人可以白頭到老，沒想到婚後不到三年，妻子丟下一句話說要回鄉探望家人，從此沒再回台灣，夫妻倆分隔兩地，再也沒見過面。李忍無可忍，妻子卻還傳訊息說「所以我會笑著說，祝福你」，還催促他去辦理離婚婚姻顯然挽回不了；李男向法院訴請離婚，高雄少家法庭判准，還能上訴。

判決指出，李男與妻子先後在大陸江蘇、台灣辦理結婚登記，李妻婚後原本跟丈夫共同在高雄生活，前年卻突然開口說想回家鄉，就隻身飛回大陸，從此沒再入境台灣，夫妻倆在也沒見過面，也少有聯絡，分居至今已超過1年9個月。

李男再也吞忍不了，認為妻子惡意遺棄，導致兩人分居日久、感情生變，婚姻虛有其表，決定向高雄少家法院訴請離婚。李男提起離婚訴訟後，妻子曾用微信通訊軟體來訊息表明「願意離婚」，還表示，「…所以我會笑著說，祝福你」，過了一陣子又傳訊息來探問「去辦理了嗎」。

高雄少家法院審理，認為李妻曾多次表明離婚意願，顯然已無心維繫婚姻共同生活，兩人婚姻實在毫無幸福可期。承審法官表示，婚姻是兩性為永續經營共同生活而結合成的夫妻共同生活體，不但立即成為一「家」，將來也應負起保護養育其子女義務，夫妻除了相愛外，也得互相以誠相待、經營共同生活，互負有同居義務。

承審法官認為，倘如夫妻間沒有正當理由，就處於分居狀態，自然違背婚姻本質，分居達一定時限，一定會對夫妻關係造成重大嫌隙。高雄少家法院受理該起離婚案件後，也曾通知李妻說明，但女方未到庭言詞辯論，綜合衡量後，判准李姓夫妻離婚，還能上訴。

高雄市李姓男子娶了陸籍配偶，沒想到婚後不久，妻子就獨自飛回家鄉，夫妻倆分居超過1年9月；男方於是向高雄少家法院訴請離婚。示意圖／ingimage
高雄市李姓男子娶了陸籍配偶，沒想到婚後不久，妻子就獨自飛回家鄉，夫妻倆分居超過1年9月；男方於是向高雄少家法院訴請離婚。示意圖／ingimage

離婚 夫妻 婚姻

延伸閱讀

吳益政指公共政策理解薄弱 李眉蓁：有年輕觀點

來駁二逛原鄉好物 文化共融更共榮

許銘春：陳菊高雄市長任內依法行政 禁得起檢驗

女韓粉指陳菊貪汙 高院審酌精神狀況改判賠10萬

相關新聞

獨／櫃上都是法律書籍 詐億輪椅哥落網指點律師怎麼做

宜蘭縣吳姓男子曾涉偽造文書等罪，入監服刑十多年，但他入獄期間苦讀六法，出獄後又重操舊業，被刑事局查出利用罕見手法，偽造地...

江蘇嬌妻留句「我會笑著說祝福你」就跑了 他婚姻夢碎

高雄市李姓男子娶了陸籍配偶，本以為兩人可以白頭到老，沒想到婚後不到三年，妻子丟下一句話說要回鄉探望家人，從此沒再回台灣，...

因疫情無法出國 詐騙集團租熱門景點民宿設機房被逮

以陳姓男子為首的電話詐欺集團，近期因國外新冠肺炎疫情嚴峻，無法出國設立機房，近一個月在南投縣仁愛鄉清境農場附近偏僻山區租...

桃園流氓索工地百萬被拒 找怪手司機出氣害他四肢全癱

桃園黃姓男子自稱楊梅太極幫分子，認為附近一處工地有利可圖，4年前和鍾姓、葉姓同夥到場恫嚇索討100萬元，結果被業者拒絕，...

影／台船百工抗議工作轉高雄 200警拉防鞋網護總統車隊

總統蔡英文今天上午出席台船基隆廠「新海研一號交船典禮」，百餘基隆廠員工在廠外拉白布條，高喊董事長鄭文隆下台，並指基隆廠的...

影／假冒地主過戶土地 檢警追出輪椅哥騙建商詐款4億

宜蘭縣吳姓男子涉嫌從2年前開始，偽造地主健保卡後，透過人頭假冒地主、債權人，到法院聲請「假調解」後，過戶土地，造成新北等...

刺死房東凶刀扔廟「消業障」 還恐嚇家屬判無期定讞

男子游洛興積欠150元房租，被郭姓房東鎖在門外無法回家，找對方理論又辯輸，前年9月買水果刀刺死郭，事後還把凶器丟至土地公...

影／乖乖水網購不設防 立委籲治安單位正視

國民黨立委洪孟楷今天邀集現代婦女基金會舉行記者會指出，俗稱「乖乖水」的伽馬羥基丁酸可以輕易在網路上買到，對青少年與婦幼的...

有毒的毒品查緝：放聲「出去讓你死」的警察

前文簡要介紹《刑事訴訟法》中的「證據排除法則」的目的與核心觀念，並探討桃園地院二則認定警方違法盤查與搜索所取得之證據應予排除，從而為無罪判決之案例。以下，本文將介紹另一則簡易判決處刑上訴案件，桃園地院合議庭以107年簡上字第547號刑事判決改判無罪的案例。

200警力戒護台船抗議員工 蔡英文車隊順利通過

總統蔡英文今天上午出席台船基隆廠「新海研一號交船典禮」，百餘基隆廠員工在廠外拉白布條，高喊董事長鄭文隆下台，200餘警力...

罵「妓女」險釀人命 他替女友出氣把酒客打到心智不全

桃園簡姓男子不滿安姓酒客辱罵他女友是妓女，揮拳痛毆安左下巴害他仰倒後腦著地，引發腦出血緊急開顱雖撿回一命，復原後卻變成心...

護理人員辱人「有病」獲判無罪 法官：專業臆測

邱姓女護理人員因機車停車、牽車問題與人口角，認為對方「小事」鬧到要報警，要對方「有病趕快看醫生」，依公然侮辱罪起訴。台北...

熱門新聞

「有種無恥叫韓國瑜」基進840字文遭韓怒告 下場沒事

是你嗎？台東醫療奉獻獎醫師尋人 要當面謝摩托車天使

撿屍性侵須服兩年徒刑 胡睿兒發監：對不起小孩

酒後失控苗栗市一路砸 醉男盧警喊「反清復明」

八通關古道遇黑腹虎頭蜂 下山遭螫22人滿身傷

全台首起三倍券詐騙 男私下收購匯款萬元後遭封鎖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。