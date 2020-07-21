江蘇嬌妻留句「我會笑著說祝福你」就跑了 他婚姻夢碎

高雄市李姓男子娶了陸籍配偶，本以為兩人可以白頭到老，沒想到婚後不到三年，妻子丟下一句話說要回鄉探望家人，從此沒再回台灣，夫妻倆分隔兩地，再也沒見過面。李忍無可忍，妻子卻還傳訊息說「所以我會笑著說，祝福你」，還催促他去辦理離婚，婚姻顯然挽回不了；李男向法院訴請離婚，高雄少家法庭判准，還能上訴。

判決指出，李男與妻子先後在大陸江蘇、台灣辦理結婚登記，李妻婚後原本跟丈夫共同在高雄生活，前年卻突然開口說想回家鄉，就隻身飛回大陸，從此沒再入境台灣，夫妻倆在也沒見過面，也少有聯絡，分居至今已超過1年9個月。

李男再也吞忍不了，認為妻子惡意遺棄，導致兩人分居日久、感情生變，婚姻虛有其表，決定向高雄少家法院訴請離婚。李男提起離婚訴訟後，妻子曾用微信通訊軟體來訊息表明「願意離婚」，還表示，「…所以我會笑著說，祝福你」，過了一陣子又傳訊息來探問「去辦理了嗎」。

高雄少家法院審理，認為李妻曾多次表明離婚意願，顯然已無心維繫婚姻共同生活，兩人婚姻實在毫無幸福可期。承審法官表示，婚姻是兩性為永續經營共同生活而結合成的夫妻共同生活體，不但立即成為一「家」，將來也應負起保護養育其子女義務，夫妻除了相愛外，也得互相以誠相待、經營共同生活，互負有同居義務。