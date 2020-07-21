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「有毒」的毒品查緝：放聲「出去讓你死」的警察

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因疫情無法出國 詐騙集團租熱門景點民宿設機房被逮

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導

以陳姓男子為首的電話詐欺集團，近期因國外新冠肺炎疫情嚴峻，無法出國設立機房，近一個月在南投縣仁愛鄉清境農場附近偏僻山區租整棟民宿，以假公安、檢察官身分詐騙大陸民眾，新竹縣調查站接獲情資，報請台中地方檢察署指揮，一舉破獲詐騙集團，逮捕29人，其中5人是通緝犯，少年犯1人由少年法庭裁定收容。

該集團在全台北中南各地及國外不斷轉移設立機房，近期則因疫情無法出國，改在清境農場附近偏僻租整棟民宿，且民宿因3倍券在15日啟用，民宿老闆只讓該集團承租到15日。

新竹縣調查站副主任邱享坤表示，新竹縣調查站主動發掘以陳姓主嫌為首的電詐集團，經長期循線深入追查，並確認集團實際基地，報請台中地方檢察署謝怡如檢察官指揮，7月8日結合相關單位組成專案組，在民宿執行搜索，當場以現行犯逮捕正在從事詐騙聯絡的陳姓主嫌等集團成員共29人，檢察官在9日訊問後，依刑法加重詐欺及違反組織犯罪條例，將陳姓主嫌等27人向台中地方法院聲請羈押獲准，限制住居1人

該集團假冒大陸地區通信管理局客服人員、大陸公安及檢察官等不同身分，以三階層詐騙方式分工，詐騙大陸地區民眾，佯稱身分證遭冒用，並被盜辦門號作為詐欺使用等理由，誘使被害人在手機下載安裝「線上安全系統」APP後，再透過APP程式後台，竊取被害人輸入的銀行帳號、密碼，再以網路轉帳方式轉移竊取被害人存款。

此案查扣電詐集團犯罪工具，包含iPhone手機61支、筆記型電腦11台、監視器、偽造的大陸公安人員證件、大陸刑事案件公文、通緝令、教戰守則及民眾基資等犯罪證物，及詐騙所得新臺幣230萬元現金，將持續追查其他共犯及資金流向。

新竹縣調查站副主任邱享坤表示，該詐騙集團以假公安、檢察官身分詐騙大陸民眾，竊取銀行帳號、密碼，再以網路轉帳方式轉移竊取被害人存款。記者陳斯穎／攝影
新竹縣調查站副主任邱享坤表示，該詐騙集團以假公安、檢察官身分詐騙大陸民眾，竊取銀行帳號、密碼，再以網路轉帳方式轉移竊取被害人存款。記者陳斯穎／攝影
新竹縣調查站主動發掘以陳姓主嫌為首的電詐集團，經長期循線深入追查，並確認集團實際基地，報請台中地方檢察署指揮，破獲該詐騙集團機房。圖／新竹縣調查站提供
新竹縣調查站主動發掘以陳姓主嫌為首的電詐集團，經長期循線深入追查，並確認集團實際基地，報請台中地方檢察署指揮，破獲該詐騙集團機房。圖／新竹縣調查站提供

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