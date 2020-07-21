桃園流氓索工地百萬被拒 找怪手司機出氣害他四肢全癱

桃園黃姓男子自稱楊梅太極幫分子，認為附近一處工地有利可圖，4年前和鍾姓、葉姓同夥到場恫嚇索討100萬元，結果被業者拒絕，黃心生不滿將一旁開挖土機的葉姓工人硬扯下來，害葉重摔四肢癱瘓，幾乎完全喪失工作能力，法院審理後判處黃等3人一共得賠葉941萬多元，可上訴。

葉男主張，黃等3人見當地在施工認為有利可圖，2016年11月26日到場挑釁，並要求現場負責人停工遭拒絕，3人心生不滿見他正在旁邊操作挖土機，黃男就跑過去爬上機具，硬生生將他往外拉扯，害他從座位處摔下，頭、頸撞到工地石頭。

葉還說，他重摔後黃就和鍾、葉分別拿棍棒朝他痛毆，導致頸椎重創四肢癱瘓、膀胱及尿道感染，並引發肺炎，也因此勞動力完全喪失，必須聘請看護全天照顧，依醫療、工作及勞動力減損等一共向3人求償952萬多元。

對此，黃等3人均未到場辯論，黃僅在先前陳述說，葉男當時駕駛挖土機要衝撞他們，自己才會上前制止提踹他，還說是葉自己重心不穩摔下駕駛座，認為對方腦部受創與他無關，至於鍾男、葉男均未提出任何書狀聲明。

法院查，葉男在警詢時供稱，當天有3名男子分別搭2輛車到場，其中1名綽號「阿凱」的人自稱是楊梅太極堂幫派分子，告知他們在場施工侵害其等權利，必須支付100萬元否則要扣留挖土機，不過業主說有經地主委推施工，以此拒絕要索，後來阿凱就將他拉下挖土機痛毆一頓。

法院認為，葉男對於遇害一事前後指證相符，均能鉅細靡遺陳述，也和現場目擊的業者說法相符，另3人涉及刑事部分也已經檢方起訴，因部分被告逃逸被通緝，目前由刑事庭審理中，而醫院報告認定，葉男傷勢與高處墜落有關，認定黃等3人和葉的傷勢有相當因果關係，得負賠償責任。