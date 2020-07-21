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影／台船百工抗議工作轉高雄 200警拉防鞋網護總統車隊
總統蔡英文今天上午出席台船基隆廠「新海研一號交船典禮」，百餘基隆廠員工在廠外拉白布條，高喊董事長鄭文隆下台，並指基隆廠的業務要轉到高雄廠，叫基隆的員工如何生存。蔡總統車隊離去時，百餘員工被圍在活動中心內，但有人出來要表達訴求，被大批警力團團圍住，還高掛防鞋網，200警力大陣仗戒護總統車隊通過。
百餘員工在蔡總統車隊抵達前高呼口號，並拉布條抗議，要求董事長鄭文隆下台，但10時30分蔡車隊到達時收起布條，大批警力把他們圍在活動中心内。到了11時20分，總統剪綵結束車隊離去時，不少員工突圍走出活動中心外，企圖對總統表達訴求，大批警力把員工堵在門口，並架起防護網，避免有人丟出鞋子、瓶裝水等。
蔡總統車隊從台船基隆廠開出後，經過和一路活動中心前，道路兩側布滿警力，市警局長林炎田到場坐鎮指揮，車隊經過時，台船員工並沒有過激舉動，已透過管道遞交一份陳情書給總統。
基隆廠企業工會理事長藍許清指出，基隆廠的業務要轉到高雄廠，叫基隆的員工如何生存？公司4年多來已造成嚴重虧損120多億元，難道只有經營不善這麼簡單麼？請公司的大股東及投資本公司的社會大眾一定要重視這個問題，不要讓公司的問題繼續惡化、沉淪下去了。
藍許清指出，這次向總統抗爭的主軸主要是，台船公司高層官商勾結、包庇廠商，如果高層及總統不重視，近日將擴大抗爭到總統府抗爭表達訴求。
鄭文隆回應說，大家要共體時艱，造成失業在國際上真的很不好，一定要想辦法好好撐過這2年，什麼地方生產成本低，就把生產項目移到最具競爭力的地方來生產，有一些業務會調整，項目會變化，希望員工能支持管理單位的作為，員工的工作權一定有保障，有團協的保障，願意調動，公司有公司的考量。
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