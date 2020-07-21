影／假冒地主過戶土地 檢警追出輪椅哥騙建商詐款4億

宜蘭縣吳姓男子涉嫌從2年前開始，偽造地主健保卡後，透過人頭假冒地主、債權人，到法院聲請「假調解」後，過戶土地，造成新北等地多名地主蒙受數億元的損失，其中有知名建商蒙受4億元損失，今年2月間遭刑事局中打移送法辦，全案擴大偵辦，查出吳另找金主、代書、仲介，透過設定土地抵押權的方式洗錢，並讓金主從中賺取土地成交價的1.5％至6％佣金，檢警6日收網，帶回吳等涉案21人，全案違反洗錢防制法等罪，移送基隆地檢署後，檢方聲押未獲准，法院命吳限制住居，檢方已抗告。

刑事局中打第四隊在2月24日查獲吳姓男子（47歲）等9人涉嫌以偽造被害地主證件、債權協議書方式，冒名過戶被害地主名下土地及建物至集團成員名下，再將所詐得之不動產以質押或出售等手法變現，吳等涉案人遭檢方以詐欺、偽造文書等罪向法院聲押，法院裁定吳以200萬交保。

全案由刑事局中打第四隊繼續追查，發現吳等人為能順利過戶土地，以需繳納土地增值稅、贈與稅為由，透過土地代書、仲介業者尋找金主出資支付過戶土地所需的稅金，並由金主依出資金額的2倍以上設定土地抵押權，事後再給予金主土地成交總金額1.5至6%佣金。

檢警另查出，吳等人為隱匿犯罪所得，由陳姓共犯將土地出售或質押所得款項分流至名下各銀行帳戶內，再夥同集團成員以臨櫃領取現金或轉換成銀行支票方式將帳戶內款項領取一空，提領的現金經集團成員轉交予吳，另名陳姓共犯名下銀行支票則交給地下金融業者分別拿給人頭帳戶匯兌，再提領現金交回吳，全案涉嫌洗錢金額達3億餘元。

檢警調查，吳等人以相同手法從2018年7月至2019年5月間犯案5件，其中一件未遂，經統計，吳詐欺取財得手金額約5億餘元。

全案經基隆地方檢察署檢察官在本月6日，指揮刑事局中打第四隊、南投縣刑大等單位組成專案小組，查獲吳姓男子的涉案21人，其中土地代書2人、仲介6人、集團成員5人、地下金融業者4人等，全案依違反洗錢防制法、詐欺、偽造文書及組織犯罪防制條例罪嫌移送基隆地檢署，檢方聲押未獲准，法院裁定吳限制住居，其餘涉案人以5萬至10萬元交保，檢方已提出抗告，案由台北高等法院審理中。