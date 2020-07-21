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刺死房東凶刀扔廟「消業障」 還恐嚇家屬判無期定讞

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

男子游洛興積欠150元房租，被郭姓房東鎖在門外無法回家，找對方理論又辯輸，前年9月買水果刀刺死郭，事後還把凶器丟至土地公廟「消業障」。一、二審依殺人罪判游無期徒刑，褫奪公權終身；案經上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

游洛興（36歲）有毒品、竊盜、殺人未遂等前科，是新北市永和地區的治安列管人口。游因為工作不穩定，付不出一個月9千元的房租，與房東約定日繳300元後入住，但還是經常拖延遲繳，雙方多次爭吵。

游2018年9月16日只付了150元租金，房東將他鎖在門外。游理論、要求開門遭拒，他心生不滿，跑到雜貨店買刀、買酒折返行凶。郭姓房東遇刺後，雖跑到屋外向路人求救，但因為左胸中刀，失血過多死亡。

游聲稱自己雖然有吸毒，但沒有瘋到會取人命，自己只是一時氣憤，想嚇嚇對方，沒有殺人意圖，但因為他警詢時曾坦承殺人犯行，還說丟凶刀是為了消業障。

新北地院一審認為他說詞反覆，死者左胸刀傷深達14公分，與水果刀刀身長度差不多，幾乎整把刀都插進死者體內，證人也指游與房東爭吵時曾面露凶光，審酌游有多項前科，構成累犯，判他無期徒刑。

高院二審認為，游沒有和被害人和解，且游插進死者體內的刀刃長14公分，而且刀還反拿、用右手刺，殺人犯意明顯，事後還寄送恐嚇信給被害家屬，維持一審判決，駁回上訴；最高法院駁回上訴，全案定讞。

游洛興。圖／聯合報系資料照片
游洛興。圖／聯合報系資料照片

房東 殺人

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