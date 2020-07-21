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罵「妓女」險釀人命 他替女友出氣把酒客打到心智不全

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園簡姓男子不滿安姓酒客辱罵他女友是妓女，揮拳痛毆安左下巴害他仰倒後腦著地，引發腦出血緊急開顱雖撿回一命，復原後卻變成心智不全之人，簡男坦承不諱，答應賠償安300萬元達成調解，法院審酌簡犯後自首也無前科予以減刑，依重傷害罪判他1年10月，緩刑5年，可上訴。

檢警調查，簡男2018年6月23日到女友工作的卡拉OK店消費，晚上11點多安姓客人酒後不斷指稱他女友是「妓女」，雙方發生口角後簡帶著女友要離開，未料安卻追出店外繼續爭執，簡情緒失控朝安下巴揮了一拳，對方仰倒在地後腦撞擊地面，導致腦出血開刀手術仍造成心智缺陷傷害。

案發後簡男隨即向到場警方自首，偵訊時也坦承不諱，與現場目擊女友的證詞相符，另安男遇害後緊急送醫已經失去意識，昏迷指數為3，且受有腦出血、蜘蛛網膜下出血伴有31分鐘至59分鐘意識喪失的初等重大腦部傷害。

安男雖經緊急開顱手術才撿回一命，但因此造成心智不全無法意思表示或受意思表示，已經法院宣告為受監護宣告人，可見他確實因腦傷造成身體健康重大難治的傷害。

法院認為，簡男和安男彼此無宿怨深仇，因對方辱罵他女友是妓女心生不滿，才引發報復攻擊之意，可見他當時應是出於教訓的目的，難認有重傷害犯意，但考量簡男已是50多歲成年人，客觀上應能遇見頭部是脆弱重要部位，遭推打跌倒恐撞擊重傷，仍應負重傷害之責。

法院審酌，簡男符合自首要件、無前科且犯後坦承，並答應賠償安男300萬元雙方達成調解，依重傷害罪判簡有期徒刑1年10月，緩刑5年，期間得向公益團體提供120小時勞務並交付保護管束。

簡男朝安男痛毆揮拳，害對方後仰倒地腦部重創，法院依重傷害判簡1年10月，緩刑5年。記者曾健祐／攝影
簡男朝安男痛毆揮拳，害對方後仰倒地腦部重創，法院依重傷害判簡1年10月，緩刑5年。記者曾健祐／攝影

自首 傷害罪

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