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200警力戒護台船抗議員工 蔡英文車隊順利通過
總統蔡英文今天上午出席台船基隆廠「新海研一號交船典禮」，百餘基隆廠員工在廠外拉白布條，高喊董事長鄭文隆下台，200餘警力戒護，車隊順利通過。
百餘員工在車隊抵達前高呼口號拉布條抗議，但10時30分蔡車隊到達時收起布條，大批警力把他的圍在活動中心内。
基隆廠企業工會理事長藍許清指出，這次抗爭之主軸主要是不滿台船公司高層官商勾結、包庇廠商。對於一家4年多來已造成嚴重虧損120多億元，且即將有倒閉之虞的公司，可說是雪上加霜。
他説，公司前身為經濟部所屬國營事業單位，民國98年民營化後為大部分屬於官股之民營事業機構，民營化後雖然公司內部延用政府公共工程採購法；定有公司採購作業要點，唯已不受立法院、審計部…等單位監督，而權力完全集中於公司高層。
公司4年多來已造成嚴重虧損120多億元，難道只有經營不善這麼簡單麼？請公司的大股東及投資公司的社會大眾一定要重視這個問題，不要讓公司的問題繼續惡化、沉淪下去了。
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