撿屍性侵須服兩年徒刑 胡睿兒發監：對不起小孩

藝人「蛇姬」林采緹的丈夫胡睿兒，被控把酒醉被害女子帶到樓梯間當場脫褲撿屍性侵，最高法院依乘機性交罪判處兩年徒刑定讞。他今上午赴台北地檢署執行科報到發監，表示對小孩很抱歉，對自己做的事感到懊悔，已記取教訓反省。

29歲的胡睿兒本名「胡睿楷」，和林采緹育有一子，兩人今年簽字離婚；2018年6月16日深夜，胡到台北市信義區「KLASH」夜店與友人飲酒作樂，於翌日1點，被害人也和朋友到夜店喝酒，她和胡睿楷一同飲酒、跳舞、聊天。

3點多時，胡睿兒和被害人一起到地下一樓中控收發室後方的梯間平台，女方不勝酒力，癱趴在胡睿兒身上。胡睿兒見狀，趁女子酒醉不能抗拒，想要性交，但他怕被人發現，便將女子拉往後方的電梯間，性交得逞。最高法院依乘機性交罪判處兩年徒刑定讞。

他今發監，媒體詢問明天前妻的生日，有無道別？胡睿兒說，「祝她生日快樂」。他表示，昨晚睡不好，不過心情很平靜，該面對就去面對。覺得對小孩很抱歉，因為本來應該在外頭工作照顧小孩。

胡睿兒說，很擔心家人，「采緹已經是大人了，她有自己的事情要做，我比較不擔心她。」對於自己做了這樣的事感到懊悔，向各位道歉，把他作為借鏡，自己做的事就自己面對，已記取教訓反省。