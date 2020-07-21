快訊

210萬藝fun券得主出爐！身分證字號尾數這7個號碼得獎了

台東東海岸「最醜的距離」 民眾痛批：手腳都廢了嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

撿屍性侵須服兩年徒刑 胡睿兒發監：對不起小孩

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

藝人「蛇姬」林采緹的丈夫胡睿兒，被控把酒醉被害女子帶到樓梯間當場脫褲撿屍性侵，最高法院依乘機性交罪判處兩年徒刑定讞。他今上午赴台北地檢署執行科報到發監，表示對小孩很抱歉，對自己做的事感到懊悔，已記取教訓反省。

29歲的胡睿兒本名「胡睿楷」，和林采緹育有一子，兩人今年簽字離婚；2018年6月16日深夜，胡到台北市信義區「KLASH」夜店與友人飲酒作樂，於翌日1點，被害人也和朋友到夜店喝酒，她和胡睿楷一同飲酒、跳舞、聊天。

3點多時，胡睿兒和被害人一起到地下一樓中控收發室後方的梯間平台，女方不勝酒力，癱趴在胡睿兒身上。胡睿兒見狀，趁女子酒醉不能抗拒，想要性交，但他怕被人發現，便將女子拉往後方的電梯間，性交得逞。最高法院依乘機性交罪判處兩年徒刑定讞。

他今發監，媒體詢問明天前妻的生日，有無道別？胡睿兒說，「祝她生日快樂」。他表示，昨晚睡不好，不過心情很平靜，該面對就去面對。覺得對小孩很抱歉，因為本來應該在外頭工作照顧小孩。

胡睿兒說，很擔心家人，「采緹已經是大人了，她有自己的事情要做，我比較不擔心她。」對於自己做了這樣的事感到懊悔，向各位道歉，把他作為借鏡，自己做的事就自己面對，已記取教訓反省。

透露最擔心的還是小孩。希望好好沈澱，之前情緒比較浮動，藝術家朋友有送他4本心靈成長的書，音樂創作不會斷，進去2年會運動把身體養好，接下來每一步還是要養小孩，也祝福前搭擋互相保重、加油。

藝人胡睿兒因撿屍性侵案，最高法院判處有期徒刑2年定讞，上午至台北地檢署執行科報到發監。記者余承翰／攝影
藝人胡睿兒因撿屍性侵案，最高法院判處有期徒刑2年定讞，上午至台北地檢署執行科報到發監。記者余承翰／攝影
藝人胡睿兒（右四）因撿屍性侵案，最高法院判處有期徒刑2年定讞，上午至台北地檢署執行科報到發監。記者余承翰／攝影
藝人胡睿兒（右四）因撿屍性侵案，最高法院判處有期徒刑2年定讞，上午至台北地檢署執行科報到發監。記者余承翰／攝影
藝人胡睿兒因撿屍性侵案，最高法院判處有期徒刑2年定讞，上午至台北地檢署執行科報到發監。記者余承翰／攝影
藝人胡睿兒因撿屍性侵案，最高法院判處有期徒刑2年定讞，上午至台北地檢署執行科報到發監。記者余承翰／攝影

夜店 性侵 離婚 胡睿兒 林采緹

延伸閱讀

被撿屍活該嗎？

胡睿兒發監報到　向林采緹與家人粉絲道歉

毒蟲性侵逼口交 少女不到1年爆瘦12公斤

欲撿屍16歲少女 男無法勃起作罷仍判1年10月

相關新聞

有毒的毒品查緝：放聲「出去讓你死」的警察

前文簡要介紹《刑事訴訟法》中的「證據排除法則」的目的與核心觀念，並探討桃園地院二則認定警方違法盤查與搜索所取得之證據應予排除，從而為無罪判決之案例。以下，本文將介紹另一則簡易判決處刑上訴案件，桃園地院合議庭以107年簡上字第547號刑事判決改判無罪的案例。

撿屍性侵須服兩年徒刑 胡睿兒發監：對不起小孩

藝人「蛇姬」林采緹的丈夫胡睿兒，被控把酒醉被害女子帶到樓梯間當場脫褲撿屍性侵，最高法院依乘機性交罪判處兩年徒刑定讞。他今...

抗議外交部受阻藍委曾銘宗反控誣告 吳釗燮獲不起訴

數名國民黨立委去年到外交部抗議「蘇啟誠案」受阻，與現場的保六總隊員警發生衝突。事後，外交部告發藍委涉妨害公務等罪，但曾銘...

影／假冒地主過戶土地 檢警追出輪椅哥騙建商詐款4億

宜蘭縣吳姓男子涉嫌從2年前開始，偽造地主健保卡後，透過人頭假冒地主、債權人，到法院聲請「假調解」後，過戶土地，造成新北等...

刺死房東凶刀扔廟「消業障」 還恐嚇家屬判無期定讞

男子游洛興積欠150元房租，被郭姓房東鎖在門外無法回家，找對方理論又辯輸，前年9月買水果刀刺死郭，事後還把凶器丟至土地公...

影／乖乖水網購不設防 立委籲治安單位正視

國民黨立委洪孟楷今天邀集現代婦女基金會舉行記者會指出，俗稱「乖乖水」的伽馬羥基丁酸可以輕易在網路上買到，對青少年與婦幼的...

200警力戒護台船抗議員工 蔡英文車隊順利通過

總統蔡英文今天上午出席台船基隆廠「新海研一號交船典禮」，百餘基隆廠員工在廠外拉白布條，高喊董事長鄭文隆下台，200餘警力...

罵「妓女」險釀人命 他替女友出氣把酒客打到心智不全

桃園簡姓男子不滿安姓酒客辱罵他女友是妓女，揮拳痛毆安左下巴害他仰倒後腦著地，引發腦出血緊急開顱雖撿回一命，復原後卻變成心...

護理人員辱人「有病」獲判無罪 法官：專業臆測

邱姓女護理人員因機車停車、牽車問題與人口角，認為對方「小事」鬧到要報警，要對方「有病趕快看醫生」，依公然侮辱罪起訴。台北...

女韓粉指陳菊貪汙 高院審酌精神狀況改判賠10萬

曾在高雄煎餅店罵人而引發熱議的女韓粉楊玉如，在臉書轉貼文章指準監察院長、高雄市前市長陳菊貪汙，還提供5億元給蔡英文總統競...

人氣蚵仔煎主廚…逃逸移工被逮

卅四歲越南籍移工「阿德」來台工作逃逸，他在越南是廚師，見台灣小吃蚵仔煎神似越南煎餅，到一家小吃店毛遂自薦當主廚，結果「越...

賣化妝品涉療效 最高罰500萬元

「化粧品衛生安全管理法」去年修正，提高罰款，台南市衛生局表示，由於網購發達，違規案件激增，從去年至今年5月，台南查獲的網...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。