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護理人員辱人「有病」獲判無罪 法官：專業臆測
邱姓女護理人員因機車停車、牽車問題與人口角，認為對方「小事」鬧到要報警，要對方「有病趕快看醫生」，依公然侮辱罪起訴。台北地院認為，邱是護理人員，依專業判斷臆測對方可能有情緒困擾或精神問題，勸對方看病，沒有辱人犯意，判她無罪。可上訴。
檢察官指控，邱女2019年9月4日晚間在新北市新店區民權路、中正路交岔路口，與告訴人因機車停放的位置、牽移機車的方式發生糾紛，她對告訴人說「有病趕快看醫生」，對方提告，檢察官起訴邱女。
法院審理，邱女坦承說過「有病趕快看醫生」，否認犯罪。邱女稱，她牽車時並未碰撞到對方的機車，對方卻要她賠償，認為對方可能有情緒困擾或精神問題，才會說「有病趕快看醫生，這個東西趕快弄一弄」等。
公訴檢察官論告說，邱女是大專程度，職業為護理人員，應該知道「有病趕快看醫生」這句話的意義相當於「瘋子」、「神經病」、「腦袋有問題」，有針對性並且有侮辱他人之意。
不過，法官審理認為，邱女依護理專業養成、職業訓練認為告訴人僅因停車及在移車時機車輕微碰撞的「生活小事」不悅，所以邱女覺得告訴人的反應與一般人不同。
無罪判決說，告訴人從2部機車由何人先移動、是否能移動、如何移動持續與邱女爭執不下，終於逐漸擴大到需要報警處理，告訴人還以行車紀錄器蒐證，邱女臆測對方有精神方面的困擾，因而對對方說「有病趕快看醫生」，邱女的臆測「難認全無所據」。
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