女韓粉指陳菊貪汙 高院審酌精神狀況改判賠10萬

曾在高雄煎餅店罵人而引發熱議的女韓粉楊玉如，在臉書轉貼文章指準監察院長、高雄市前市長陳菊貪汙，還提供5億元給蔡英文總統競選，被陳菊自訴誹謗，她事後道歉卻未獲原諒，一審依誹謗罪判拘役50日，案件上訴高等法院。陳菊也求償，台北地院判楊婦應賠償25萬元、在臉書道歉1日；楊婦上訴，高院今改判賠償10萬元確定，仍須道歉。

高院指出，陳菊求償100萬元，並要求登報、刊臉書道歉，一審雖判楊玉如賠償25萬元、在臉書道歉，但二審衡量楊婦的精神狀況、財產和臉書貼文時間不到1天等情，認為25萬元過高。楊婦原就臉書道歉部分撤回上訴，但事後又上訴，此部分不合程序而遭駁回。

楊婦去年7月在高雄一家煎餅店痛罵女學生「去死」，躍上媒體版面；她隔月在臉書上分享陳菊貪汙的謠言，遭陳菊告上法院，她事後態度大轉變，在臉書上向陳菊道歉，表示自己未經查證就隨意轉貼，對陳菊感到萬分抱歉，希望陳菊能「大人有大量請您放過我」，還說「您是總統府秘書長蔡英文總統的左右手，台灣不能沒有您們的」。

陳菊提告求償100萬元，並要求在四大報、臉書登報道歉。北院在法官勸諭下，陳菊提出和解條件，要求楊玉如公開道歉，並向高雄市青年創業發展基金捐款15萬元，但楊婦未回應。

北院開庭時，楊婦稱事發時陪女兒前往歐洲遊學，2019年8月6日晚間在臉書上看到有人轉載陳菊貪汙500億元事件，而她是高雄市民，陳菊是高雄市前市長，她難道沒有質疑的資格嗎？當時自己看到文章，認為文章內容對於「高雄在地人」來講可能屬實，只是因為民進黨在高雄執政多年，勢力太大而沒人敢提。當女兒要求刪文，就馬上刪掉。她說，當下沒有看完全部內容就轉發了，「這篇文章太長，且我沒興趣」，只因民進黨在高雄執政不理想，她只看到調查局講陳菊貪汙那段，覺得很笑話，這都很有可能。

楊婦聲稱文章僅發14分鐘就刪除，沒人按讚、留言、分享，卻被有心人士守著臉書、「監視我」截圖拿來提告。