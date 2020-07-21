抗議外交部受阻藍委曾銘宗反控誣告 吳釗燮獲不起訴

數名國民黨立委去年到外交部抗議「蘇啟誠案」受阻，與現場的保六總隊員警發生衝突。事後，外交部告發藍委涉妨害公務等罪，但曾銘宗反控外交部長吳釗燮涉誣告罪，台北地檢署勘驗監視器畫面，認為當天確有拉扯，指控非無憑無據，今依罪嫌不足，不起訴吳釗燮。

國民黨立委12月6日上午赴外交部抗議「蘇啟誠案」，過程中陳宜民與一名女警發生肢體衝突。陳宜民撥落女警帽子，質問「妳是哪個單位？出去！妳是哪個單位？」女警回答「我是保六的。」

陳宜民說：「保六？出去！妳是負責這邊的警衛嗎？妳不是的話，妳滾出去！保六離開！保六怎麼會在這邊？」接著在階梯推擠女警。事後，陳還否認自己知道對方是保六員警，但被udn獨家影片踢爆說謊。

外交部告發藍委涉嫌妨害公務、妨害自由；另陳姓女警也對陳宜民提告妨害公務。曾銘宗表示，國民黨團透過國會聯絡人正式通知外交部依法執行職務，立委要去拜訪外交部，要去了解個案蘇啟誠，因為人命關天。

但到現場外交部竟部署500位警力阻隔我們進入，並在推擠中造成陳玉珍、林奕華送醫急救。外交部反而告我們，所以還原真相，告吳釗燮涉誣告，希望透過司法程序還原清白，給社會一個真相。

檢方勘驗監視器畫面後，認為當天確實發生拉扯，外交部指控非無憑無據，今依罪嫌不足，不起訴吳釗燮。至於外交部告發、警方移送曾銘宗、林德福等人涉嫌妨害公務、妨害自由部分，仍偵辦中。