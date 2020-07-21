潑化骨水殺人男大生 裁定再延押2個月
高雄林姓男大生涉持電擊棒襲擊及潑灑俗稱「化骨水」的氫氟酸導致傅姓老翁傷重不治。高雄高分院16日改判15年徒刑。20日開延押訊問庭，裁定8月1日起延押2個月。
至於林男於庭訊時請求交保，並自曝在看守所內疑遭舍友「性侵」一事，高雄看守所所屬高雄第二監獄於6月間獲反映被同房舍友「言詞騷擾」，經獄方分別約談雙方後，舍友指為開玩笑，且監視器畫面已覆蓋，而林姓被告未進一步要提出告訴，7月初已調整舍房。
20歲林男於民國107年7月間在高雄市文化中心涼亭練舞，與傅姓老翁因場地使用問題發生拉扯衝突，導致傅姓老翁摔倒後腦撞地受傷，警方獲報到場處理，依違反社會秩序維護法裁罰林男新台幣3000元，林男事後心生不滿，持電擊棒攻擊及潑灑「化骨水」，導致傅姓老翁傷重送醫不治。高雄地方法院依殺人罪判無期徒刑。
高雄高分院16日以林男長期飽受「持續性憂鬱症」及「邊緣性人格障礙」困擾，並與被害人家屬達成民事賠償新台幣235萬多元，且犯後態度良好，認定原審量刑尚可減輕，因此改判15年，可上訴。
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