潑化骨水殺人男大生 裁定再延押2個月

說了幾個別人家的故事，也該來說說自家的故事了。我希望能透過這個故事，給大家帶出一個思考空間 ── 理應代表公理正義的法律，除了只保障懂得法律的人以外，是否也可能進一步成為逼迫弱勢的幫兇？如果大家願意思考一下，法律到底是什麼？所謂的公理正義到底該怎麼定義怎麼維護？現行的繼承法律該怎麼修才能幫助弱勢者維護權益？那也就不枉我自曝家醜了。

2020-07-20 10:50