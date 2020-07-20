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法律櫥窗／網路購物 7天可無條件退貨
越來越多人利用網路購物，衍生的購物糾紛也多，尤以收到商品與拍賣網頁照片、文字描述不符，或是商品有瑕疵最多。台南市消保官楊璿圓說，依消費者保護法規定，通訊交易或訪問交易的消費者，對所收商品不願買受時，得於收到商品7天內，退回商品或以書面通知企業經營者解除買賣契約，無需說明理由及負擔費用。
「我網購口罩，把錢匯給賣家，再打給對方就聯繫不上了。」有消費者反映，楊璿圓說，請民眾儘量不要透過Line或來路不明的臉書購買商品，避免發生糾紛時找不到賣家。
消費者最好多注意過去買家對網路賣家的信用評價，了解賣家主要銷售產品為何，例如賣家過去多銷售公仔玩偶，若突然貼出各類最新手機且低價銷售，應合理懷疑對方拍賣帳號是否被盜用，疑慮無法釐清時，最好勿買。
對商品功能、來源有疑問，應直接上網問賣家，賣家若回答「東西不是我的，是受人託售」、「來電（店）再詳談」，卻沒辦法清楚描述商品，是否來路不明或有貨可賣，都需存疑。
拍賣成交後最好立即透過電話或電子郵件與商家聯繫，如果聯繫不上，不要急著匯款，儘可能貨到付款，親自查驗商品品質。
消保法已考量到網路購物消費者在購買前無法獲得足夠資訊，或無充足時間選擇，訂有商品交付7天內無條件解約退貨機制。楊璿圓說，如超過7天，而確有瑕疵的商品，消費者仍可根據民法有關物之瑕疵擔保相關規定，主張權益。
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