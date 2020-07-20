叔侄不睦噴你一身溼 叔被告判拘役30日

彰化縣55歲鄭姓男子與侄子住家相鄰，但兩人平常相處不睦，去年5月鄭男見侄子站在住處門口，連續朝侄子潑水，侄子憤而提告，指叔叔以此方式侮辱他，彰化地方法院依強暴侮辱罪判處鄭姓男子拘役30日。

鄭男去年5月23日以水管灑水時，看到侄子站在門口，即以水管朝他潑水，20秒後再潑第二次，侄子憤而提告，鄭男卻辯稱 「他只是要淨化空氣」，沒看到旁邊有人，潑完後才看到人。