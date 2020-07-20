涉詐欺未遂被訴 羅貴星：交給司法

苗栗縣議員羅貴星。 圖／聯合報系資料照片 苗栗縣議員羅貴星佯稱與檢調關係良好，開價150萬元可擺平官司，後降價至50萬元，被依詐欺未遂罪嫌起訴，縣議員江村貴帳戶有1300萬元無法交代，追加起訴財產來源不明罪。

羅貴星表示，感到遺憾及委屈，他一路走來謹守分際、清白自持，且始終抱持著能幫助別人就要盡力而為，卻不知這樣的助人之心會被惡意曲解，相信公道自在人心，未來會持續做好分內工作，監督縣政、為民喉舌，其餘就交給司法還給他清白。

苗栗地檢署調查，三義鄉廖姓鄉民5月間因土地堆置廢棄物（另案偵辦），涉犯廢棄物清理法疑慮，羅貴星獲知後，詐稱與檢調關係良好，若能付150萬元，就能擺平案件，經討價還價，羅貴星表示至少50萬元才能處理。

檢察官劉偉誠指揮調查局偵辦，查出羅與廖男對話中，表示已經把自己的人頭提下來玩，也向廖男說明手段便是向承辦調查官保證可以升任組長，檢方諭知20萬元交保。

涉貪遭起訴仍在羈押中的苗栗縣議員江村貴，被檢方追加起訴公務員財產來源不明罪嫌。 圖／聯合報系資料照片

另外，江村貴在頭屋鄉長任內，涉嫌收受工程及清潔隊員職缺賄款，5月依貪汙罪起訴，且案發後羈押至今，法務部廉政署分析發現他2016年1月至2018年12月31日間，有近2200萬元陸續存入帳戶。

檢察官調查，江村貴扣除分得賄款85萬元、投資所得750萬元，仍有1300餘萬元欠缺明確來源，江辯稱是賭博、會錢、合法彩金所得，但無法提出具體說明，檢方依公務員財產來源不明罪嫌追加起訴。