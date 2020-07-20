司法院批「四多三沒有」游盈隆：雞毛蒜皮意見啼笑皆非

司法院今開記者會批評民團的民調「四多三沒有」，台灣民意與政策顧問公司首席顧問游盈隆教授下午表示，司法院大陣仗地開記者會，卻只挑出一些雞毛蒜皮的小意見，讓1977年就開始做政治科學行為研究的他感到啼笑皆非。

游指出，司改會委託的民調，每個問題最長都沒有超過100字，而且還是為了客觀完整地解釋陪審跟參審制度的特質，盡量用最淺顯易懂的文字表達。會提出這樣的質疑，顯示出司法院對於電話民調實務的不了解。

司法院認為民調描述英美為「先進」國家一詞是以用詞誘導作答，游認為跟台灣相較之下，英美確實是先進國家，此字句只是事實陳述而已。

司法院質疑問卷中提及「反對聲音大、破壞社會和諧」的敘述，是立場的誘導。游回應，早從6月29日開始，兩制併行大聯盟每天開記者會、遊行、靜坐，期間更有各界極多社會團體聲援，反對聲音大也只是事實陳述。反對動作這麼大且持續這麼久，民間與官方針鋒相對，司法院若否認這個事實才是主觀臆測。

司法院指出問題敘述提到「國家」、「政黨」等用詞會影響主觀偏好，也有法官表示這樣恐會造成負面印象，不應講出國民參與審判草案由民進黨提出。然而這只是其個人的想像，事實上台灣近七成的民眾對於民進黨完全執政充滿信心，就算有主觀偏好的影響，反而還對官方有利。

游引述林永頌律師日前對司法院的形容「司法院只是在別人的雞蛋裡挑骨頭，但自己卻連雞蛋都沒拿出來。」指出即使今天有新的民調公布，過去民進黨與司法院的爭議民調還是沒有公布。

游表示，司法院認為司改會民調只在民調問題中描述國民法官的負面資訊，而沒有針對陪審制產生的問題，包含法官不參與評議罪責、判決書不附理由、不能上訴、陪審團僵局等等，提出說明。

然而，聯盟前幾日的記者會上，早已解釋過了以上爭點。這些問題根本是稻草人的邏輯謬誤，先曲解對方論點再加以攻擊。司法院很大一個心態問題，就是主觀地認定了一些陪審制的制度特質很不好、再加以抹黑。

司法院也質疑，民調沒有告知國民法官共同合作、共審合判的精神，有偏頗的嫌疑。游回應，司改會民調第七題就是詢問制度特質，裡面很清楚提及六位國民法官和三位職業法官共組法庭，司法院應該去重新閱讀司改會民調。

司法院抱怨聯盟民調資訊不足，未告知陪審制可能產生的問題，也未告知兩制併行下何謂參審何謂陪審，游則認為這也是前述的稻草人謬誤，嫁禍給陪審制的主張者。他強調，兩邊民調的問題都是九題，甚至聯盟民調還有做基本資訊解釋。

司法院在質疑為何本會民調沒有囊括所有兩制特質相比較時，自己的民調也沒做到完全的比較，原因是司法院根本不懂民調，民調不可能全部做出超過100題完整針對所有面向的問卷。

司法院抨擊司改會未採取兩制並陳的問法，游指出，司改會民調直探問題核心才是最直接了當的作法。相較之下，司法院則是拿很隱諱的制度差異來比較兩制再說民意支持參審，根本不知所云。