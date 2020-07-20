北市建管助理員收賄60萬具保「夠了」 高院駁檢方抗告

台北市政府建管處使用科助理工程員曾華崇被控向「星聚點」及多家代驗業者以護航通過安檢、助理缺薪資為由索賄，檢方16日訊後以犯罪嫌疑重大等理由聲押，但台北地院裁定曾60萬元交保、限制住居。北檢抗告，台灣高等法院今裁定駁回。

4月26日「錢櫃」林森店發生大火釀6死，市府嚴查電梯安全。檢調獲檢舉，指5月時曾華崇發現「星聚點」復興店有5部菜梯無使用許可證，向業者申請竣工檢查費，每部菜梯檢查費原本訂價1千多元，曾開口索價3千多元，收取1萬元回扣。

2017年間，曾另利用職務之便發現台北市「家樂福」桂林店昇降設備檢查照片有異，暗示電梯公司與代驗的台灣停車設備暨昇降設備安全協會要「處理」，也索賄8萬元；他另以聘請私人助理為由，按月向3家受託代驗廠商收取4萬5千元。檢調查出，曾華崇的職務代理人、承辦機械停車設備的周宗錡，也以同樣理由按月向2家昇降設備業者收取9千元，北檢命周宗錡10萬元交保。

對於北院裁定曾華崇60萬元交保，北檢認為曾有勾串共犯或證人、湮滅證據、逃亡之虞，若不羈押將無法有效追訴、審判和執行，提抗告。

不過高院認為曾對於犯罪時間、收賄地點和經過供述甚詳，在北院訊問時更坦承收錢和職務有對價關係，而行賄的證人和其他相關證人也經檢察官詳細訊問、搜索、監聽與跟監。檢方認為本案還有檢視調取相關資料、訊問相關證人和函詢主管機關、擴大清查有無其他舞弊事端等必要，但高院認為這些事多屬「他人是否成立犯罪」的範疇，只是推測之詞。

在湮滅證據部分，高院認為相關的行動電話、記事本、請款單、轉帳傳票都已扣案，又缺乏其他客觀事證足認曾華崇已涉湮滅證據或日後有湮滅證據之虞，檢方的主張不可採。北院諭知曾以60萬元具保，高院也認為足以一併擔保防範他逃亡。

檢察官抗告主張，曾2017年8月起至2019年2月止，分別自提款機存入多筆現金至帳戶，與他每月5萬餘元的薪資不相當，但高院認為曾在調查局詢問時已說明款項來源和存入原因，並沒有隱匿或拒絕陳述。檢察官認有疑義的是2017年曾共存入3 筆金額合計23萬5千元、2018年存入3筆金額合計18萬9千元、2019年2月25日存入3萬元，高院認為這些金額難以認定是「明顯異常」，要說曾因承辦案件而累積大筆資產、具逃亡資金，實在有疑問。