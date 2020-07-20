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呱吉與高院合作21日直播 探討出口成髒代價

中央社 / 台北20日電

台灣高等法院今天指出，為增進民眾對司法的瞭解，邀請台北市議員邱威傑「呱吉」攜手合作，明天晚上8時直播熱門議題「出口成髒付代價！真實法庭模擬」探討言論自由的界線。

高院發布新聞稿指出，台灣已成為高度使用網路的數位網路化社會，超過八成以上的民眾使用網路，以滿足在資訊、社交、娛樂、溝通等各層面的使用需求，高院特別規劃以網路直播方式，搭上數位列車，邀請邱威傑攜手合作，首創司法界新穎活潑、別開生面的宣導行銷方式「YouTube直播—出口成髒付代價！真實法庭模擬」。

明晚在YouTube「呱吉直播」頻道開播，這次由邱威傑擔任直播主與高院刑事庭法官紀凱峰，一同引領網民從網路世界認識法院，針對網民經常發生且高度關切的熱門議題「言論自由的界線-公然侮辱罪vs.誹謗罪」。

將說明法院案件審理的程序、解說法律規範內容，告訴民眾要如何保障自身權益，以及法院提供的訴訟輔導服務與便利措施，並於節目Q&A時段探討時下民眾關心的熱門法律議題，讓司法貼近傾聽人民的心聲，拉近人民與司法的距離。

網路直播 司法 邱威傑

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