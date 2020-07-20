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外送員11分打3次電話 消費者不滿扣錢又沒貨 告侵占

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

北市北投區劉姓女子，今年4月在Foodpanda訂購家樂福天母店商品336元，外送員送到北投後，11分鐘內撥打3次電話給劉女，但劉都沒接，訂單依規定取消，劉女不滿提告侵占罪。士林地檢署則認為，民事消費糾紛不構成侵占罪，以不起訴處分。

劉女提告指出，4月10日用外送app訂購家樂福商品，買了嫩薑、鮮奶、冷凍黑豬梅花火鍋片等共計336元，下午5點28接獲通知訂單取消，「信用卡扣錢卻沒拿到貨」，沒有接到外送員來電，也沒按電鈴。

Foodpanda公司方姓代表人，提出訂單訊息，劉在下午4點59分下單，外送員抵達北投指定地點是下午5點17分，且分別在19、20、28分打了3通電話聯繫，但均無人回應。

依服務條款第8條規定「因無法取得聯繫而取消訂單」，外送員抵達訂餐地點，撥打電話通知消費者取餐，會等待10分鐘，若未獲得消費者回應，視同消費者放棄餐點或商品，該單無法退貨。

方指出，劉事後多次用電子郵件、臉書申訴，基於大事化小原則，4月26日安排退刷。檢察官認為，全案是消費者受領延遲時，Foodpanda可否取消訂單，所衍伸的民事消費糾紛，與刑法侵占罪構成要件不同，以不起訴處分。

示意圖 。圖/本報資料照片
示意圖 。圖/本報資料照片

外送員 北投 家樂福

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