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時薪員工謊報成22K正職 女就服員搶績效聯手胞弟全判刑

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄市勞工局訓練就業中心的前就業服務員葉姓女子，遭控為達成績效，涉跟開公司的胞弟聯手，謊報1名領時薪員工為失業、假裝聘為正職，詐得1萬3000元「僱用獎助金」；高雄地院審理痛批葉女雖非公務員身分，已使國家措施失去公平，考量繳回款項，依偽造私文書罪判兩人皆可易科罰金，宣告緩刑2年，可上訴。

判決指出，政府為協助失業人士、鼓勵長期失業者，由就業服務機構人員來媒合，若雇主同意僱用且時間連續30天以上，雇主就能申請僱用獎助金。

葉姓女子2017年6月起錄取高市勞工局訓練就業中心的就服員，任職鳳山就業服站（2018年9月30日離職），為達成「僱用獎助員額」的績效，找上開茶葉公司的胞弟，欺騙公司1名領時薪員工梁女能轉正職，不料竟是由葉女謊報梁女已由她推薦至7家公司都打槍，最後茶葉公司錄取。

葉女胞弟也配合謊稱2017年11月起以月薪2萬1009元聘梁女為員工，之後調薪為2萬2000元，但梁女實際上在茶葉公司打工，又兼差居家清潔工作，葉女胞弟避免工時曝光還偷替梁女打卡；葉女因此將不實求職資料，於隔年1月成功申請核撥第1筆僱用獎助金1萬3000元。

不料之後葉女及胞弟想繼續申請共3萬9000元獎助金，因文件缺少梁女本人簽名需補正，梁女因此察覺有異拒簽，也讓此事曝光；兩人被廉政署移送法辦，都承認犯行，也繳回1萬3000元。

合議庭認為，葉女是市府勞工局臨時人員，並非公務員，但損害國家補助僱用失業勞工的公平性，考量她是為達成工作績效目標，且葉女胞弟也繳回不法款項，判葉女8月徒刑、胞弟6月，且兩人宣告緩刑，條件為分別繳國庫1萬元。

高雄市勞工局訓練就業中心的前就業服務員葉姓女子，未達成績效涉找開公司的胞弟，謊報時薪員工為失業，且聘僱為正職，高雄地院依偽造私文書罪將兩人判刑。圖／翻攝Google map
高雄市勞工局訓練就業中心的前就業服務員葉姓女子，未達成績效涉找開公司的胞弟，謊報時薪員工為失業，且聘僱為正職，高雄地院依偽造私文書罪將兩人判刑。圖／翻攝Google map

失業 茶葉 勞工局

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