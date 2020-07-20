涉司法黃牛案起訴 苗縣議員羅貴星：助人之心被曲解

苗栗縣議員羅貴星被控今年5月間，涉嫌佯稱與檢調人員關係良好，開價150萬元可以擺平廢棄物清理法官司，後再降價至50萬元，苗栗地檢署偵結，起訴他涉嫌司法黃牛詐欺取財未遂罪，另涉嫌貪汙罪起訴在押的苗栗縣議員江村貴，苗栗地檢署查出他帳戶有1300萬元無法具體交代，追加起訴公務員財產來源不明罪嫌。

羅貴星回應說，他感到相當遺憾及委屈，他一路走來，做事一向謹守份際、清白自持，且始終抱持著能幫助別人就要盡力而為，卻不知這樣的助人之心會被惡意曲解，他相信公道自在人心，未來依然會持續做好自己份內工作，監督縣政、為民喉舌，其餘就交給司法還給他一個清白。

苗栗檢方指出，苗栗縣三義鄉廖姓鄉民今年5月間，因土地堆置廢棄物（此部分另案偵辦），涉犯廢棄物清理法疑慮，羅貴星獲知後，明知並無利用收取金錢，代為向承辦檢調人員行賄的意思，詐稱與檢調人員關係良好，若能給付150萬元，就能擺平案件，經討價還價後，羅貴星表示至少需要50萬元才能處理。

檢察官劉偉誠指揮法務部調查局中部地區機動工作站偵辦，搜索羅貴星住處及服務處，諭知羅貴星20萬元交保候傳，查出羅貴星與廖男對話中，表示已經把自己的人頭提下來玩，也向廖男說明手段便是向承辦調查官保證可以升任組長。

另，江村貴2015、2016年頭屋鄉長任內，涉嫌收受工程及清潔隊員職缺賄款案，苗栗地檢署今年5月依貪汙治罪條例起訴，案發後江村貴羈押至今，偵辦過程法務部廉政署中部地區調查組，分析發現江村貴2016年1月1日至2018年12月31日間，有近2200萬元資金陸續存入江村貴使用帳戶。