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長年挨罵好吃懶做 弟割斷胞兄氣管判關20年定讞
蘇姓男子長期被哥哥辱罵、毆打成傷，他前年不滿哥哥再度酒後吼叫罵人、命令罰站，先拿重物揮擊哥哥頭部，再拿刀割斷哥哥的頸部血管和氣管致死，一審依家暴殺人罪判無期徒刑，二審改判20年徒刑，褫奪公權10年，最高法院駁回上訴定讞。
據悉，蘇曾當過廚師，多年前因錢被騙光受到刺激，致精神、情緒不穩才回老家住，和從事屠宰業的哥哥同住；判決指出，蘇曾被哥哥打傷、恐嚇，雙方上過法院積怨已深。
蘇長期失業在家，哥哥長年酒後言語辱罵他好吃懶做，指使他工作或罰站，再恐嚇要趕他出家門，讓他承受極大壓力。
2018年7月4日哥哥再度喝酒對蘇吼叫辱罵「為什麼不去工作」，並要蘇罰站；蘇因此失控萌生殺意，隔天上午在廚房先以重物打中哥哥頭部至失去意識，大力毆打哥哥頭部、胸部後，拿刀揮砍哥哥頭部，並割斷哥哥的氣管和頸部血管致死。
蘇見四姐回家後，告知「哥哥在廚房被殺了」，警方事後到現場採證，發現蘇正拿手套、掃把、畚箕清掃現場血跡；蘇否認殺人犯行，但法醫檢定報告指出，哥哥致命傷在頸部，氣管和頸動脈都被割斷，傷口長13公分。
雲林地院一審依家暴殺人罪判蘇無期徒刑；台南高分院二審認為，蘇長年被哥哥家暴，蘇也稱「哥哥喝完酒會叫我搬家，出去給人幹，會毆打我，還說如果一個月內沒有搬出去就要殺死我」等語。
二審指出，根據精神鑑定報告，認為蘇患有思覺失調型人格障礙，而一審沒有考量蘇長期承受哥哥言語辱罵，和患有精神疾病，導致辨識能力顯著降低，因此依法減刑，另蘇否認犯行，也未和哥哥的子女和解獲賠償，改判20年徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。
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