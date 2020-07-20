快訊

戰爭英雄反民族？南韓名將白善燁的「間島特設隊」謎團

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被盜帳戶網拍口罩遭移送偵辦 檢方還代購業者清白

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

郭姓代購業者被控於未解禁前宣稱透過關係向廠商以成本價取得醫療用口罩，網拍1盒50片賣1500元，現有庫存100盒，遭依違反傳染病防治法等罪移送法辦。台北地檢署查出，郭男「代購專戶」被不明人士盜用，日前依罪證不足，給予不起訴處分。

檢調調查，今年2月2日社群網站「Mobile01」出現一篇文章，內容提及「是不是斂財不知道，只覺得很慶幸我前天透過廠商的關係，買了30盒Costco200片裝的口罩，用的是原本的價格。自己是開店的」、「自用不愁還可以賣別人」等。

2月11日至14日間，同帳號又在「小惡魔市集」以1500元1盒價格，販售「中衛醫療口罩50入／包」，且於商品資訊標註欄內記載「透過廠商關係購入，全新Costco盒裝，以單片(50片)出售，一包1500元，共有100包」等。

調查局追查帳號及所登記的銀行帳戶發現使用者是郭男，將他依違反傳染病防治法、妨害農工商等罪移送北檢偵辦。郭男矢口否認犯行。

檢方查出，「Mobile01」會員帳號並未填寫真實姓名、出生年月日，電郵是國外信箱，電話也非境內用戶，註冊時的IP位址則在德國，這些聯絡資料與郭男無任何關聯性。

郭男在臉書經營日本商品代購，從未在小惡魔市集營業，被檢調查獲的銀行帳戶是他「代購專戶」。此外，小惡魔市集販售資訊，賣家與買家約定統一於2月16日上午在台北市捷運昆陽3號出口面交，而郭在12日已出境赴日。

檢方查無積極證據證明郭男違法囤積、販售醫療用口罩，因此日前依罪證不足，給予不起訴處分。

台北地檢署查出，郭男「代購專戶」被不明人士盜用賣口罩，日前依罪證不足，給予不起訴處分。本報資料照片
台北地檢署查出，郭男「代購專戶」被不明人士盜用賣口罩，日前依罪證不足，給予不起訴處分。本報資料照片

口罩 代購 傳染病

延伸閱讀

卓桐華專訪／英業達5G工廠 拚輸出全球

恆大口罩 賣進美國

政府帶頭不環保…三倍券塑膠片 挨批垃圾

澳洲疫情不止 墨爾本將強制要求公共場所戴口罩

相關新聞

長年挨罵好吃懶做 弟割斷胞兄氣管判關20年定讞

蘇姓男子長期被哥哥辱罵、毆打成傷，他前年不滿哥哥再度酒後吼叫罵人、命令罰站，先拿重物揮擊哥哥頭部，再拿刀割斷哥哥的頸部血...

家中下廚被電7年 嘉義民眾求償敗訴

嘉義縣民雄鄉松山村一間民宅屋主下廚被電7年多，請水電工查到是屋頂一條電話線接到台電電線，造成漏電，去年狀告中華電信及台電...

被盜帳戶網拍口罩遭移送偵辦 檢方還代購業者清白

郭姓代購業者被控於未解禁前宣稱透過關係向廠商以成本價取得醫療用口罩，網拍1盒50片賣1500元，現有庫存100盒，遭依違...

U值媒／全職長照父母 代價是被抄家？

說了幾個別人家的故事，也該來說說自家的故事了。我希望能透過這個故事，給大家帶出一個思考空間 ── 理應代表公理正義的法律，除了只保障懂得法律的人以外，是否也可能進一步成為逼迫弱勢的幫兇？如果大家願意思考一下，法律到底是什麼？所謂的公理正義到底該怎麼定義怎麼維護？現行的繼承法律該怎麼修才能幫助弱勢者維護權益？那也就不枉我自曝家醜了。

妙齡女酒駕自撞 3乘客連坐罰

廿一歲洪姓女子昨天凌晨酒後開車載三名朋友，行經台北市士林區忠誠路新光三越天母店前，疑似高速過彎失控，緊急煞車後撞上路樹，...

無照又違停害死機車騎士 男子冒名險再害弟弟吃官司

新北一名陳姓男子去年9月無照駕駛小貨車上路，行經五股疏洪道時，因違規臨停機車專用道，發生追撞事故，導致一名歐姓機車騎士死...

競選廣告布條遭2度拆除 李婉鈺提告2公司獲不起訴

新北市前議員李婉鈺曾以一邊一國行動黨籍參選立委，今年1月選舉前，因高掛在北市士林區福國路的競選廣告帆布遭人拆除，不滿提告...

貨櫃夾42萬包私菸高雄港被攔 他幫助犯4月徒刑得罰金

高雄張姓男子遭控涉掛名「吉發企業社」負責人，讓不法人士以公司名義從韓國進口貨櫃，夾帶42萬多包的私菸，3年前運抵高雄港時...

獨／幫買泰達幣 法律系高材生誤替詐騙集團洗錢被逮

黃姓男子曾為法律系高材生，畢業後想賺更多錢投身貿易工作，並從事虛擬貨幣買賣，卻誤交損友，疑在不知情的狀況下協助「假檢警」...

影／海陸首度合擊 清水警分局和海巡署擴大臨檢

海陸首度合擊，台中市清水警分局與海巡署中部分署首次跨單位合作，昨晚同步規劃大規模陸、岸擴大威力掃蕩勤務，今天凌晨共同臨檢...

熱門新聞

南投埔里民宿老闆兒成偷拍狼 至少14人受害

桃園9歲童掉落埤塘 媽媽救子不幸溺斃兒獲救

被罰1.5萬才知平交道這不能停 檢舉爆增民眾荷包大失血

有人卡水中！ 男大生揪友到霧台神山瀑布玩水卻溺斃

宗教團體港邊辦法會 魚苗搬上船欲「放生」 岸巡急勸阻

男子到蝙蝠洞潛水出狀況 同伴救上岸已無呼吸心跳、送醫不治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。