被盜帳戶網拍口罩遭移送偵辦 檢方還代購業者清白

郭姓代購業者被控於未解禁前宣稱透過關係向廠商以成本價取得醫療用口罩，網拍1盒50片賣1500元，現有庫存100盒，遭依違反傳染病防治法等罪移送法辦。台北地檢署查出，郭男「代購專戶」被不明人士盜用，日前依罪證不足，給予不起訴處分。

檢調調查，今年2月2日社群網站「Mobile01」出現一篇文章，內容提及「是不是斂財不知道，只覺得很慶幸我前天透過廠商的關係，買了30盒Costco200片裝的口罩，用的是原本的價格。自己是開店的」、「自用不愁還可以賣別人」等。

2月11日至14日間，同帳號又在「小惡魔市集」以1500元1盒價格，販售「中衛醫療口罩50入／包」，且於商品資訊標註欄內記載「透過廠商關係購入，全新Costco盒裝，以單片(50片)出售，一包1500元，共有100包」等。

調查局追查帳號及所登記的銀行帳戶發現使用者是郭男，將他依違反傳染病防治法、妨害農工商等罪移送北檢偵辦。郭男矢口否認犯行。

檢方查出，「Mobile01」會員帳號並未填寫真實姓名、出生年月日，電郵是國外信箱，電話也非境內用戶，註冊時的IP位址則在德國，這些聯絡資料與郭男無任何關聯性。

郭男在臉書經營日本商品代購，從未在小惡魔市集營業，被檢調查獲的銀行帳戶是他「代購專戶」。此外，小惡魔市集販售資訊，賣家與買家約定統一於2月16日上午在台北市捷運昆陽3號出口面交，而郭在12日已出境赴日。