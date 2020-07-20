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戰爭英雄反民族？南韓名將白善燁的「間島特設隊」謎團

原住民被控搬運肖楠木違反森林法 罪嫌不足獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

新北市烏來區一名李姓男子，2016年間開車載蔡姓男子與其張姓女友，在新店山區被警方攔查發現車內有1塊價值12萬4千元的肖楠木，遭依違反森林法送辦。法院認為李偶然受託駕車，無法排除不知車內放置肖楠木的可能，判決無罪確定；台北地檢署今依罪嫌不足，不起訴蔡。

檢方認為，2016年5月17半夜12點，李姓男子開車載著蔡、張女，運送1塊來源不明的肖楠木，從他位於烏來區的住處，擬開往蔡男位於福山里住處，在1點30分左右被警攔檢盤查。蔡男趁隙逃逸，警方僅將李、張女送辦。

檢方認為張女是半途搭乘，屬不知情，只依違反森林法、刑法搬運贓物罪起訴李。李堅詞否認犯行。辯稱車輛及肖楠木都不是他的，也不知道車內有木頭，當時是蔡說自己很累，叫他開車載他和張姓女友回去住處。

他辯稱，「我沒想那麼多，想說反正我沒什麼事，就開車載他們上去。」張女證稱，後座沒椅子，沒發現後車廂內有肖楠木，因為車上很亂很髒，不會想去仔細看車內狀況，後面暗暗的，很黑，沒有想到要看後面，也沒有聞到肖楠木的味道。

她表示，一上車原本坐後座，沒發現有什麼東西，後來因為太冷了，才換到副駕駛跟男友一起坐。在車內沒聞到木頭或泥土的味道，只聞到臭臭的破舊味。

蔡男證稱，車輛後座被拆掉，沒有椅子，車況很糟，像破銅爛鐵，酸氣很重，李男開車搭載我們時，天色昏暗，車內燈光並未開啟，在車內並未聞到肖楠木或泥土味道，不知道車內有肖楠木，是張女事後告知才知道，也不知道木頭是誰的。

員警證稱，車輛後座座椅已全數拆除而與後車廂相通，警方是從車外以手電筒光線照入車內，而發現後車廂內肖楠木，該塊木頭是濕潤的，所以沒有聞到肖楠木氣味。

法院認為，無法排除李男是於未知悉本案車輛內置有肖楠木存在下，僅因偶然受託駕車的可能，因此諭知無罪。案經上訴駁回確定。警方另移送蔡男違反森林法，檢方依罪嫌不足，今給予不起訴處分。

新北市烏來區一名李姓原住民，2016年間開車載蔡姓男子與其張姓女友，在新店山區被警方攔查發現車內有1塊價值12萬4千元的肖楠木，遭依違反森林法送辦。圖／本報資料照。
新北市烏來區一名李姓原住民，2016年間開車載蔡姓男子與其張姓女友，在新店山區被警方攔查發現車內有1塊價值12萬4千元的肖楠木，遭依違反森林法送辦。圖／本報資料照。

車廂 烏來

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