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家中下廚被電7年 嘉義民眾求償敗訴

中央社 / 嘉義縣20日電

台電。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
台電。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
嘉義縣民雄鄉松山村一間民宅屋主下廚被電7年多，請水電工查到是屋頂一條電話線接到台電電線，造成漏電，去年狀告中華電信及台電求償新台幣128萬元敗訴，屋主不滿要上訴。

何姓屋主表示，10多年前將木造平房改建鐵皮屋後，到廚房煮菜就會被電到，前後叫了多名水電工都查不出原因，3年前請了一名資深水電工，才查到鐵皮屋頂上一條電話線連通到台電電線，移開該條電話線後，就解決了觸電問題。

何姓屋主因此狀告中華電信及台電求償財產與精神損失新台幣128萬元。但一審法官6月底判他敗訴，何男不服要上訴。

嘉義地方法院日前判決指出，所有證據僅能證明原告住處是因中華電信的線而導電，但無法證明是中華電信或台電故意過失所造成；原告提出測量電壓的電錶照片，僅能證明在測量當時有電壓的情形，並無法證明是何人所為，因此判他敗訴。

何姓屋主說，就明明是中華電信的電話線導電造成漏電，因此讓他全家得了憂慮症與恐慌症，還花了大筆維修費用，卻得不到應有賠償，他要上訴求公道。

台電 嘉義

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