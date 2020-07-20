聽新聞
test
0:00 / 0:00

妙齡女酒駕自撞 3乘客連坐罰

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北報導

21歲洪姓女子昨天凌晨酒駕自撞路樹，被依公共危險罪嫌送辦，車上3名乘客一併連坐開罰。 記者蕭雅娟／翻攝
21歲洪姓女子昨天凌晨酒駕自撞路樹，被依公共危險罪嫌送辦，車上3名乘客一併連坐開罰。 記者蕭雅娟／翻攝

廿一歲洪姓女子昨天凌晨酒後開車載三名朋友，行經台北市士林區忠誠路新光三越天母店前，疑似高速過彎失控，緊急煞車後撞上路樹，四人均受傷，被送醫救治。洪女承認酒駕，酒測值零點四六毫克，依公共危險罪送辦，三名乘客未制止洪女全連坐開罰，將裁罰六千至三千元罰鍰。

警方調查，洪姓女子和車上一女二男三名友人，昨天凌晨到夜店飲酒消費，凌晨五點多洪女開車載著三人，要前往新北市淡水區，洪女明知自己喝酒卻執意開車，三名朋友也沒有阻止。

車子行經忠誠路二段時遇一處彎道，洪女疑因車速太快，過彎時煞車不及，先撞上人行道旁的花圃，車輛噴飛，接著高速衝上中央分隔島，撞上路樹才停止；車輛前方安全氣囊爆開，擋風玻璃碎裂，車頭保險桿掉落，四人一度呆坐在車上，嚇出一身冷汗，所幸未波及其他行人或車輛。

當時有晨運民眾經過目擊，他說洪女車速很快，感覺煞車已踩到底，應是過彎又急煞才釀禍。警方和救護人員隨後到場，四人均有擦挫傷，由救護車送醫。

肇事洪女經警方酒測，酒測值零點四六毫克，還在醫院觀察；車上廿一歲黃姓女子，和廿歲張姓、許姓兩名男子均只受輕傷。警方說，洪女已承認酒駕，將依公共危險罪嫌送辦，三名乘客也會連坐開罰。

酒測 路樹

延伸閱讀

苗栗市區1晚碰到3次臨檢 警方威力掃蕩來真的

馬祖警方擴大臨檢 確保觀光季平安快樂遊

計程車駛出交流道煞車失靈 運將撞標誌桿驚險保命

影／21歲女酒駕自撞路樹 3名乘客將連坐罰

相關新聞

妙齡女酒駕自撞 3乘客連坐罰

廿一歲洪姓女子昨天凌晨酒後開車載三名朋友，行經台北市士林區忠誠路新光三越天母店前，疑似高速過彎失控，緊急煞車後撞上路樹，...

無照又違停害死機車騎士 男子冒名險再害弟弟吃官司

新北一名陳姓男子去年9月無照駕駛小貨車上路，行經五股疏洪道時，因違規臨停機車專用道，發生追撞事故，導致一名歐姓機車騎士死...

競選廣告布條遭2度拆除 李婉鈺提告2公司獲不起訴

新北市前議員李婉鈺曾以一邊一國行動黨籍參選立委，今年1月選舉前，因高掛在北市士林區福國路的競選廣告帆布遭人拆除，不滿提告...

貨櫃夾42萬包私菸高雄港被攔 他幫助犯4月徒刑得罰金

高雄張姓男子遭控涉掛名「吉發企業社」負責人，讓不法人士以公司名義從韓國進口貨櫃，夾帶42萬多包的私菸，3年前運抵高雄港時...

獨／幫買泰達幣 法律系高材生誤替詐騙集團洗錢被逮

黃姓男子曾為法律系高材生，畢業後想賺更多錢投身貿易工作，並從事虛擬貨幣買賣，卻誤交損友，疑在不知情的狀況下協助「假檢警」...

影／海陸首度合擊 清水警分局和海巡署擴大臨檢

海陸首度合擊，台中市清水警分局與海巡署中部分署首次跨單位合作，昨晚同步規劃大規模陸、岸擴大威力掃蕩勤務，今天凌晨共同臨檢...

擎天崗牛撞死老婦 陽管處國賠396萬

陽明山擎天崗草原兩頭牛發情較勁，衝撞中央步道撞倒八旬老婦，送醫多日後不治，老婦四名子女對陽明山國家公園管理處請求國賠；士...

熱門新聞

被罰1.5萬才知平交道這不能停 檢舉爆增民眾荷包大失血

桃園9歲童掉落埤塘 媽媽救子不幸溺斃兒獲救

南投埔里民宿老闆兒成偷拍狼 至少14人受害

有人卡水中！ 男大生揪友到霧台神山瀑布玩水卻溺斃

全國擴大臨檢苗165警力強勢出擊 一夜查獲15件

北台灣3起溺水意外 2名潛水男子送醫不治戲水婦人獲救

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。