妙齡女酒駕自撞 3乘客連坐罰

21歲洪姓女子昨天凌晨酒駕自撞路樹，被依公共危險罪嫌送辦，車上3名乘客一併連坐開罰。 記者蕭雅娟／翻攝

廿一歲洪姓女子昨天凌晨酒後開車載三名朋友，行經台北市士林區忠誠路新光三越天母店前，疑似高速過彎失控，緊急煞車後撞上路樹，四人均受傷，被送醫救治。洪女承認酒駕，酒測值零點四六毫克，依公共危險罪送辦，三名乘客未制止洪女全連坐開罰，將裁罰六千至三千元罰鍰。

警方調查，洪姓女子和車上一女二男三名友人，昨天凌晨到夜店飲酒消費，凌晨五點多洪女開車載著三人，要前往新北市淡水區，洪女明知自己喝酒卻執意開車，三名朋友也沒有阻止。

車子行經忠誠路二段時遇一處彎道，洪女疑因車速太快，過彎時煞車不及，先撞上人行道旁的花圃，車輛噴飛，接著高速衝上中央分隔島，撞上路樹才停止；車輛前方安全氣囊爆開，擋風玻璃碎裂，車頭保險桿掉落，四人一度呆坐在車上，嚇出一身冷汗，所幸未波及其他行人或車輛。

當時有晨運民眾經過目擊，他說洪女車速很快，感覺煞車已踩到底，應是過彎又急煞才釀禍。警方和救護人員隨後到場，四人均有擦挫傷，由救護車送醫。

肇事洪女經警方酒測，酒測值零點四六毫克，還在醫院觀察；車上廿一歲黃姓女子，和廿歲張姓、許姓兩名男子均只受輕傷。警方說，洪女已承認酒駕，將依公共危險罪嫌送辦，三名乘客也會連坐開罰。