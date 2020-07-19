指示警員偽造製作管束通知書 派出所副所長吃官司

雲林縣陳姓派出所副所長被控去年7月通知涉及傷害案陳男到派出所製作筆錄，陳不是現行犯，涉嫌假藉職務機會，對陳上手銬剝奪行動自由，又指示警員偽造製作管束通知書文書時間和地點。台南高分院依陳違反剝奪他人行動自由罪，量處徒刑5月；行使公務員登載不實文書罪，判處徒刑1年，緩刑3年，維持一審原判決，可上訴。

判決說，陳去年8月間任職雲林縣警察局某派出所副所長，明知陳男涉及傷害案，不符合現行犯、準現行犯或執行管束措施要件，依法不得逮捕或管束，竟假藉職務權力，去年7月28日晚間近8點，在陳經員警通知到案後，在派出所內違法對陳上銬，至同一天11點才將手銬解開並讓其離開。

陳副所長當天8點15分未交付執行管束通知書與到場探視陳妻，竟指示楊姓警員（判處1年2月，緩刑3年確定）同年8月初，補製作執行管束通知書，楊虛偽記載地點和時間不實事項職務上所職掌公文書後，在員警欄位上具名完成，通知陳妻至派出所，交付陳妻簽名，損害警政機關管理通知書正確性及陳權益。

陳副所長供稱，當時陳留置戒護區，緊鄰警械存放所，派出所僅楊一人在勤，擔心陳可能因涉及案件，情緒不穩恐發生意外，為維護警所安全才對他上銬，沒有妨害自由的意思。

法官經查，人犯戒護區然緊鄰警械室，但警械室鐵門緊閉，鑰匙都放值班警員身上，陳只是通知到案嫌疑犯，陳副所長如將他安置靠近值班台辦公區，可遠離槍彈室、警械室區域，沒有安全虞慮。陳副所長供詞，難以採信。

法官認為，一審認定陳副所長假借職務上機會剝奪他人行動自由、行使公務員登載不實文書等犯行，事證明確，審酌他身為警務人員，恣意對被害人上手銬，事後指示楊製作管束通知書公文書，虛偽記載不實地點與時間，影響被害人權益，違反公務員應依法行政準則，念在坦承犯行，一審認事用法並無不當，駁回上訴。