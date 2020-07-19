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無照又違停害死機車騎士 男子冒名險再害弟弟吃官司

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名陳姓男子去年9月無照駕駛小貨車上路，行經五股疏洪道時，因違規臨停機車專用道，發生追撞事故，導致一名歐姓機車騎士死亡。事後，他為規避刑責，又冒充弟弟身分做筆錄，結果除了過失致死罪被新北地院判刑6月外，還因偽造私文書被判刑5月，偽造文書得易科罰金，可上訴。

判決指出，陳男去年9月11日下午3時許開著小貨車經五股疏洪道往三重方向前進，行經疏洪一路往三重方向2公里處時，其突然臨停在機車專用道，結果被未注意車前狀況的歐姓機車騎士撞上。歐姓騎士倒地後，全身多處骨折，最後因肋骨骨折及氣血胸等症狀，呼吸衰竭死亡。

事發後，陳男為了掩飾自己無照駕駛行為及逃避刑責，冒用弟弟名字應訊，從派出所到地檢署一路蒙混過關，直到後來有員警發現指紋與年籍資料不符，偽造文書一事才曝光。

審理時，陳男坦承犯行。法院審酌他無照駕駛又違規臨停，害歐姓機車騎士殞命，對歐姓騎士家屬打擊甚鉅，事後為逃避刑責，還冒用弟弟名義接受調查和簽名具結，害弟弟枉受調查風險，認為其法治觀念淡薄，最後審酌其犯罪情節、犯後態度和尚未與被害人家屬和解等情量刑。

陳姓男子無照駕駛又違規停車，害死歐姓機車騎士，為了逃避刑責，還冒簽弟弟名字，險害弟弟吃官司。示意圖／Ingimage
陳姓男子無照駕駛又違規停車，害死歐姓機車騎士，為了逃避刑責，還冒簽弟弟名字，險害弟弟吃官司。示意圖／Ingimage

機車騎士 新北 偽造文書

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