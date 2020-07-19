無照又違停害死機車騎士 男子冒名險再害弟弟吃官司

新北一名陳姓男子去年9月無照駕駛小貨車上路，行經五股疏洪道時，因違規臨停機車專用道，發生追撞事故，導致一名歐姓機車騎士死亡。事後，他為規避刑責，又冒充弟弟身分做筆錄，結果除了過失致死罪被新北地院判刑6月外，還因偽造私文書被判刑5月，偽造文書得易科罰金，可上訴。

判決指出，陳男去年9月11日下午3時許開著小貨車經五股疏洪道往三重方向前進，行經疏洪一路往三重方向2公里處時，其突然臨停在機車專用道，結果被未注意車前狀況的歐姓機車騎士撞上。歐姓騎士倒地後，全身多處骨折，最後因肋骨骨折及氣血胸等症狀，呼吸衰竭死亡。

事發後，陳男為了掩飾自己無照駕駛行為及逃避刑責，冒用弟弟名字應訊，從派出所到地檢署一路蒙混過關，直到後來有員警發現指紋與年籍資料不符，偽造文書一事才曝光。