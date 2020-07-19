假投資虛擬貨幣真詐欺 7天逾3百人報案
刑事局今天表示，ENAI寰宇國際公司誆稱每月定期繳新台幣3000元投資虛擬貨幣，每月保證利潤高達30%，吸引被害人上當投資，統計6至12日止逾300人報案，財損金額高達1億元。
刑事局今天發布新聞表示，ENAI在網路上誆稱，民眾只要每個月定期繳3000元，就能保證獲利，且每個月利潤高達30%，輕鬆增添一份被動化的收入，以誘人標語吸引被害民眾信以為真投資。
根據刑事局165反詐騙諮詢專線統計，自7月6日至12日止，已有超過300人報案，財損金額高達1億元。
其中，宜蘭縣1名從事電子業的27歲彭姓女民眾，於今年4月經由LINE群組介紹投資網址，內容誆稱透過投資虛擬貨幣，旗下程式可自動偵測貨幣價高低、自動買賣貨幣、自動更換交易所、自動搜尋利差平台、獲利回報等資訊，就能輕鬆獲利。
彭女隨後於4至6月間陸續透過臨櫃匯款、網路轉帳等方式，投入20餘筆金額，直到平台於7月6日公告遭駭客攻擊，造成彭女無法出金，她才驚覺受騙，財損金額超過200萬元。
刑事局呼籲，這類假投資詐騙手法，被害人通常是透過「網路」接觸詐騙訊息，像是LINE、F臉書或其他交友軟體等，提醒民眾不要輕信「網友」，並慎選合法投資管道，若有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線諮詢。
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