競選廣告布條遭2度拆除 李婉鈺提告2公司獲不起訴

新北市前議員李婉鈺曾以一邊一國行動黨籍參選立委，今年1月選舉前，因高掛在北市士林區福國路的競選廣告帆布遭人拆除，不滿提告廣告及行銷公司違反選罷法。士林地檢署日前偵結，廣告合約書規定，只能掛房地產廣告，依合約要求拆除，全案以不起訴處分。

位在福國路的產後護理之家去年11月間，把4至8樓外牆出租給廣告公司黃姓負責人，懸掛廣告物，合約記載以房地產廣告為主，若刊登其他類型，需經過同意。黃在同年12月，轉租給行銷公司鄭姓負責人，卻未約定廣告類型。

行銷公司今年1月4日與李婉鈺簽約懸掛競選廣告帆布，1月8日懸掛後，隔天立即被拆除，告訴代理人簡姓主任立即聯繫鄭，10日下午重新懸掛競選廣告，但隔天上午10時許，簡發現鄭、黃再度拆除競選廣告，認為2人違反選罷法提告。

鄭供稱，沒有拆掉布條，有接獲黃用line反應，屋主堅持馬上拆除，有到場協調，因為選罷法因素，能否掛到晚上10點30分。

黃則供稱，轉租給鄭後，有用LINE告知，只能懸掛房地產廣告，後來接獲護理之家電話要求拆除，才請廠商協助拆除，1月10日再度接到通知競選廣告帆布又被掛上，才聯繫鄭處理，直到晚上再請廠商拆下。